Шесть продуктов, в которых кальция больше, чем в твороге

«Кальций — минерал, которого больше других в теле человека. Если не обеспечиваете усвоения нормы по кальцию в день — будут болезни. Но важно знать, что кальций не усваивается без витамина Д и белка», — отмечает эксперт.

Кальций крайне важен для нашего организма. Без него не будет крепких костей, здоровых сосудов, мышц. Нервная система также постоянно нуждается в этом элементе для передачи импульсов.Суточная норма кальция для мужчин и женщин 1-1,2 г. Если вы думаете, что пополнить резервы кальция можно, кушая творог, вы ошибаетесь. Есть продукты гораздо более богатые кальцием!Скорлупа яиц - пожалуй, самый доступный источник кальция. Одна яичная скорлупа содержит 2 г кальция, причем в очень доступной для усвоения форме. Как употреблять? Помыть, высушить, смолоть в кофемолке. Для получения суточной дозы достаточно половины чайной ложки полученного порошка.Сыр пармезан - из всех молочных продуктов он лидирует по содержанию кальция. Достаточно 100 г сыра для получения суточной дозы кальция.Кунжут. Да-да, самый обычный кунжут. Перед употреблением его нужно замачивать.Миндаль - также замачиваем прежде, чем съесть.⠀В день съедаем не более горсти.Чеснок - тоже отличается высоким содержанием кальция. Можно добавлять в любые блюда без ограничений.Петрушка - помимо кальция, в ней также много витамина С, который очень нужен нашему организму! Старайтесь добавлять петрушку в салат всегда.Также можно восполнять дефицит кальция с помощью бадов и нутрицевтиков, однако для подбора эффективных препаратов обращайтесь к врачу.