За что отвечает кальций и всем ли его нужно пить?

«Дефицит кальция может проявляться тревожностью, навязчивыми мыслями и выраженным перфекционизмом, в том числе у детей», — говорит доктор.

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, к чему может привести дефицит кальция в организме.Все знают, что без кальция не видать нам здоровых зубов, костей и ногтей. Однако сам по себе кальций не будет работать. Для крепости костей важен еще и правильный белковый обмен.Кальций крайне важен для нормального роста и развития ребенка. При дефиците есть риск развития рахита, замедленный рост.Нервная система также не сможет полноценно функционировать без адекватного поступления кальция. Иначе передача нервных импульсов будет затруднена.Работа мышц тоже во многом зависит от кальция. Это касается не только скелетных мышц, но и сердечных, а также мышц кишечника.Кальций влияет и на тонус сосудов кровеносной системы, поэтому оказывает влияние на уровень артериального давления.Но и это еще не все. Кальций опосредованно оказывает влияние на эмоциональный фон, синтез целого ряда гормонов, состояние кожи и производство коллагена.При всей важности и пользе кальций для организма его передозировка крайне опасна. Главная угроза — это кальцификация артерий и мягких тканей.Избыточный кальций понижает уровень других важных элементов (магния, кремния, цинка).Для нормального усвоения кальция в организме необходимо важное условие — нормальная кислотность желудка.