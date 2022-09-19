Кардиолог Варфоломеев: «начало» сердечного приступа может произойти за «недели» до инфаркта
Когда начинается сердечный приступ? Начинается ли он тогда, когда человек испытывает боль в груди в момент приступа, или же, как предполагают в одной из больниц, начинается гораздо раньше?
Сердечные приступы возникают, когда приток крови к сердцу внезапно прекращается. Обычно вызванные сгустком крови, сердечные приступы очень часто заканчиваются смертельным исходом или, в случае выживания, вызывают необратимое повреждение сердца.
«Сердечный приступ начинается за несколько недель до того, как произойдет рассматриваемый приступ. Люди часто принимают ранние признаки сердечного приступа, такие как боль в груди, изжогу или растяжение мышц. К сожалению, многие люди слишком долго ждут, прежде чем получить помощь», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Часто ранние признаки сердечного приступа за несколько недель до сердечно-сосудистого события могут быть сходны с признаками рассматриваемого приступа.
К ним относятся:
• Боль или дискомфорт в груди
• Одышка
• Боль в плече и/или руке
• Слабость в плече и/или руке
"Женщины могут испытывать симптомы, отличные от мужчин".
Симптомы сердечного приступа у женщин иногда остаются незамеченными, признаки у женщин включают:
• Боль в спине
• Головокружение
• Обморок
• Давление, распирание, сдавливающая боль в центре грудной клетки, распространяющаяся на шею, плечо или челюсть
• Необычная усталость
• Необычная одышка
• Давление или дискомфорт в верхней части живота
• Рвота
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