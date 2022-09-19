Кардиолог Варфоломеев: «начало» сердечного приступа может произойти за «недели» до инфаркта

«Сердечный приступ начинается за несколько недель до того, как произойдет рассматриваемый приступ. Люди часто принимают ранние признаки сердечного приступа, такие как боль в груди, изжогу или растяжение мышц. К сожалению, многие люди слишком долго ждут, прежде чем получить помощь», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Женщины могут испытывать симптомы, отличные от мужчин".