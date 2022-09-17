Натуральные способы снизить уровень холестерина
Повышенные показатели холестерина обычно не проявляются никакими симптомами, но негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Из-за холестерина закупориваются артерии, что грозит инфарктами и инсультами.
Есть масса лекарств для снижения холестерина, но существует несколько естественных и немедикаментозных способов, которые также могут помочь человеку снизить холестерин до нормального уровня. Несколько исследований подтвердили тот факт, что изменение привычек образа жизни и контроль за весом являются одними из факторов, которые могут естественным образом снизить уровень холестерина в крови у человека.
Еда – главный виновник неконтролируемого уровня холестерина в крови. Если вы не следите за тем, что едите, то, скорее всего, подвергаете себя большему риску заболевания. Включите в рацион больше сезонных фруктов и овощей, старайтесь разделять приемы пищи на порции и всегда следите за тем, чтобы не пропускать ни одного приема пищи. Диеты, включающей нездоровые жиры и несезонные продукты, следует избегать любой ценой. Переработанные продукты не должны быть включены в рацион. Следует есть домашнюю пищу из полезных ингредиентов. Овощи, такие как овес, цельные зерна, бобы, орехи, растительные масла и фрукты, можно употреблять в пищу всегда.
Физически неактивные люди подвержены многим заболеваниям, в отличие от тех, кто поддерживает активность в течение дня. Физические упражнения необходимы, когда речь идет о хорошем здоровье, включая оптимальный уровень холестерина. По крайней мере, несколько часов физической активности в виде йоги или занятий в тренажерном зале в неделю могут творить чудеса с телом.
Избыточный вес является распространенной и серьезной проблемой. Не позволяйте ему расти до бесконечности. Всегда следите за весом, а для этого вам необходимо контролировать потребление пищи. Продукты, богатые клетчаткой, быстрее насыщают человека и дольше сохраняют чувство сытости.
Если вы заядлый курильщик или пьющий человек, откажитесь от сигарет и спиртного. Курение может снизить уровень "хорошего" холестерина в организме и повысить уровень "плохого". Даже пассивное курение провоцирует скачки холестерина.
Преимущества счастливого ума очевидны. Несколько мгновений смеха способны в значительной степени повлиять на болезнь. Не стоит недооценивать силу счастья и удовлетворенности. Будь то небольшая часть дня, всего несколько часов, не забудьте заняться чем-то, что может вас рассмешить. Будь это комедия или встреча с друзьями, займитесь приятными делами.
Также важно оставаться адекватно информированным о высоком уровне холестерина. Не верьте мифам и всегда проверяйте информацию, прежде чем применять ее на практике. Существует несколько мифов, связанных с высоким уровнем холестерина, например, о его наследственности. Это лишь частично верно, однако вы можете предотвратить рост холестерина, ведя здоровый образ жизни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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