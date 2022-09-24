Чем опасны лесные грибы и как избежать отравления?

«Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. И нередко являются причиной острых отравлений из-за неумения распознавать съедобные и ядовитые грибы и неправильного приготовления», — говорит доктор.

Осенью случаи острых пищевых отравлений случаются довольно часто. Одна из причин — употребление в пищу грибов.Симптомы, свидетельствующие об отравлении, появляются довольно быстро — через полтора-два часа после употребления. Самые яркие: головная боль, тошнота и рвота, диарея, боль в животе.Может падать пульс, конечности становятся холодными. В самых тяжелых ситуациях появляются галлюцинации.Неприятные последствия могут вызвать не только ядовитые грибы, но и те, которые считаются съедобными. Дело в том, что в них содержатся вещества, похожие на смолу. Они могут стать причиной воспалительных процессов в желудке, тонком кишечнике.Такие грибы можно употреблять в пищу только после продолжительного вымачивания (воду менять несколько раз) и после засолки (выдерживать не менее шести недель (.Съедобные грибы накапливают токсические вещества и тяжелые металлы. Особенно, если лето было засушливым. Не ешьте грибы, которые растут вдоль дорог, по соседству с промышленными производствами.Старые грибы также нежелательно употреблять в пищу. Отдавайте предпочтение молодым.Не берите гриб, если вы не уверены, что он съедобный или вообще не понимаете, что за гриб перед вами. Собранные грибы не держите в тепле, они очень быстро портятся.Солить грибы нельзя в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.