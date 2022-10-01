Неправильное время приема статинов приводит к опасным последствям
Бессистемный подход к приему статинов может привести к нежелательным последствиям.
Статины спасли бесчисленное количество жизней за десятилетия, прошедшие с момента их первого появления на рынке. Новаторский препарат снижает выработку холестерина в печени, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Чтобы получить максимальную отдачу от приема статинов и снизить потенциальные риски, важно «придерживаться одного и того же времени» при приеме статинов, говорит Национальная служба здравоохранения.
«Принимайте аторвастатин один раз в день. Вы можете принимать его в любое время, если вы придерживаетесь одного и того же времени каждый день. Последовательный режим «предотвращает слишком высокий или слишком низкий уровень в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Иногда врачи могут рекомендовать принимать его вечером.
Тело вырабатывает больше всего холестерина ночью.
«Если вы не знаете, когда принимать лекарство, обратитесь за советом к своему врачу».
Статины короткого действия «значительно более эффективны» в снижении уровня ЛПНП («плохого» холестерина), если их принимать вечером, а не утром.
Статины длительного действия, с другой стороны, имели «почти эквивалентную эффективность независимо от времени приема в течение дня, за исключением небольшого, но статистически значимого эффекта» на уровни ЛПНП.
Статины короткого действия включают правастатин, симвастатин, ловастатин и флувастатин с периодом полувыведения от двух до пяти часов.
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