Неправильное время приема статинов приводит к опасным последствям

«Принимайте аторвастатин один раз в день. Вы можете принимать его в любое время, если вы придерживаетесь одного и того же времени каждый день. Последовательный режим «предотвращает слишком высокий или слишком низкий уровень в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Если вы не знаете, когда принимать лекарство, обратитесь за советом к своему врачу».