Неправильное время приема статинов приводит к опасным последствям

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Неправильное время приема статинов приводит к опасным последствям


Бессистемный подход к приему статинов может привести к нежелательным последствиям.


Статины спасли бесчисленное количество жизней за десятилетия, прошедшие с момента их первого появления на рынке. Новаторский препарат снижает выработку холестерина в печени, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Чтобы получить максимальную отдачу от приема статинов и снизить потенциальные риски, важно «придерживаться одного и того же времени» при приеме статинов, говорит Национальная служба здравоохранения.

«Принимайте аторвастатин один раз в день. Вы можете принимать его в любое время, если вы придерживаетесь одного и того же времени каждый день. Последовательный режим «предотвращает слишком высокий или слишком низкий уровень в крови», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Иногда врачи могут рекомендовать принимать его вечером.


Статины нужны даже при самом низком холестерине


Тело вырабатывает больше всего холестерина ночью.

«Если вы не знаете, когда принимать лекарство, обратитесь за советом к своему врачу».

Статины короткого действия «значительно более эффективны» в снижении уровня ЛПНП («плохого» холестерина), если их принимать вечером, а не утром.

Статины длительного действия, с другой стороны, имели «почти эквивалентную эффективность независимо от времени приема в течение дня, за исключением небольшого, но статистически значимого эффекта» на уровни ЛПНП.

Статины короткого действия включают правастатин, симвастатин, ловастатин и флувастатин с периодом полувыведения от двух до пяти часов.


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