Онколог Каприн назвал способную вызывать рак популярную добавку

«Не получено ни одного доказательства того, что употребление биодобавок в любой форме способно предотвратить заболеваемость или снизить смертность от злокачественных новообразований».

«В ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например, раком легкого в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает», - уточнил Каприн.