Онколог Каприн назвал способную вызывать рак популярную добавку
Прием биологически активных добавок может оказывать негативное влияние в плане подверженности организма раку, об этом сообщил врач-онколог Андрей Каприн.
Разнообразные добавки или БАДы, содержащие витамины, минералы или антиоксиданты являются очень востребованными по всему миру – миллионы людей употребляют их в надежде улучшить здоровье или продлить жизнь. Но врач рассказал «Аргументам и фактам», что полезный эффект от приема таких добавок является весьма спорным. По крайней мере, от возникновения рака эти средства точно не защищают, отметил Каприн:
«Не получено ни одного доказательства того, что употребление биодобавок в любой форме способно предотвратить заболеваемость или снизить смертность от злокачественных новообразований».
Также онколог проинформировал об исследованиях, которые показали, что прием такой популярной добавки как бета-каротин может делать организм более подверженным раку.
«В ряде исследований объективно показано, что частота заболеваний, например, раком легкого в группах лиц онкологического риска, принимавших бета-каротин в качестве добавки к пище, возрастает», - уточнил Каприн.
Онколог подчеркнул, что в условиях нормального питания, в которое входят овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, молочные и белковые продукты, полиненасыщенные жирные кислоты, принимать добавки совершенно не нужно – организм получает необходимые ему микроэлементы из еды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в возрасте после 65 лет нужно отказываться от некоторых продуктов.
Андрей Каприн
Здоровье
главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН
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