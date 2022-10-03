В возрасте после 65 лет нужно отказываться от некоторых продуктов: врач
В интервью терапевта и диетолога Елены Игнатиковой были названы «некоторые продукты», которых лучше не употреблять в пищу людям возрастом старше 65 лет.
Врач Игнатикова посоветовала людям от 65 лет не употреблять переработанного красного мяса, а также строже контролировать количество поедаемого жира животного происхождения.
«Нужно постараться отказаться от полуфабрикатов, всевозможных колбас, сосисок, котлет, гамбургеров. Желательно уменьшить количество животных жиров: в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество», - рассказала Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik.
Также по мнению врача в возрасте после 65 лет нужно отказываться от большого количества сластей – в первую очередь от кондитерских изделий готового производства. Такие продукты, заметила медик, являются источником опасных трансжиров (их содержит маргарин), а также других жиров плохого качества, потенциально вредных для здоровья, особенно для здоровья сосудистой системы.
Еще один продукт, который должен употребляться пожилыми людьми исключительно умеренно, – соль. Медик напомнила, что нередко продукты питания содержат так называемую скрытую соль, присутствие которой в них неочевидно, – например, это хлеб, те же кондитерские изделия, молочные продукты.
«Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта», – сказала специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о простых советах, которые дают врачи с целью продления жизни.
Елена Игнатикова
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог
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