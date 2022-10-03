В возрасте после 65 лет нужно отказываться от некоторых продуктов: врач

«Нужно постараться отказаться от полуфабрикатов, всевозможных колбас, сосисок, котлет, гамбургеров. Желательно уменьшить количество животных жиров: в рационе должны быть и сыр, и сливочное масло, но это должно быть умеренное, ограниченное количество», - рассказала Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik.

«Соль задерживает жидкость в организме, приводит к повышению давления и, как следствие, возникает риск развития инсульта или инфаркта», – сказала специалист.