Игра на барабане поможет укрепить память

0 Фото: https://unsplash.com/photos/MjIMc6uhwrE
Игра на барабане поможет укрепить память

Если у вас возникли проблемы с запоминанием имён людей и их лиц, попробуйте начать учиться играть на барабане. Такой вывод сделали исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

У некоторых из нас возникают характерные специфические проблемы с памятью, когда мы не можем сопоставить лица людей с их именами. Другими словами, мы видим человека, но никак не можем вспомнить, как его зовут. И с возрастом эта проблема становится всё более острой. Исследование показало, что для укрепления данной части памяти людям среднего возраста нужно учиться играть на ударных инструментах. Это ещё одна демонстрация удивительных терапевтических способностей так называемой музыкальной терапии. 

Сериал «Игра престолов» стал лидером по числу номинаций на «Эмми»


Наблюдения показали, что всего два месяца игры на барабане приводили к резкому улучшению результативности тестов, по которым и проверялась способность сопоставлять лица с именами. Тесты проводились за экраном компьютера, и участники должны были вспоминать, какое имя связано с тем или иным лицом, показанным им несколькими секундами ранее. Сканирования мозга продемонстрировали, что что занятия на ударных укрепляли зону мозга, связанную с так называемой короткой памятью. 

Игра на барабане поможет лучше слышать


Небольшое по объёму исследование продемонстрировало, что музыкальная терапия в этом вопросе укрепляет память на скромные 4%. Однако участники эксперимента занимались на ударных всего два месяца. И можно предположить, чтобы если бы занятия проводились дольше, то и результаты оказались бы более впечатляющим. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Калифорнийский университет в Сан-Франциско

Здоровье

государственный университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета и ведущих центров мира в области медицинских исследований, стоматологии, уходе за больными и медицинского образования

Читать MedikForum.ru в
Люди лучше запоминают имя и хуже лицо человека
Обучение игре на пианино защитит от старческой рассеянности
Зачем детям учиться играть на музыкальных инструментах
Теги : игра на барабанах, укрепление памяти
Можно ли перестать принимать метформин после похудения
Рис и макароны ничуть не полезней сладостей
Игра на барабане поможет укрепить память