Зачем детям учиться играть на музыкальных инструментах
Занятия на музыкальных инструментах в детстве связаны с более мощным интеллектом в старости. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета.
У кого-то стареющие рокеры, разменявшие восьмой десяток и по-прежнему цепляющиеся за свою молодость, вызывают улыбку, однако исследование показало, что таким людям стоит позавидовать. Поскольку они наверняка обладают более острым умом. Исследователи обнаружили связь между занятиями на разных музыкальных инструментах в детстве и юности и улучшением мышления в пожилом возрасте. Причем чем больше был детский навык занятий музыкой, тем более впечатляющие когнитивные способности у человека наблюдались в течение жизни.
Связь сохранялась даже при учёте социально-экономического статуса человека, уровня образования, его интеллектуальных способностей в детстве и общего состояния здоровья в пожилом возрасте. Однако она была не слишком большой, и ученые не могут утверждать, что первое является причиной второго. Но наука давно ищет даже небольшие факторы, способствующие тому, чтобы мозг сохранял остроту в старости, так что нынешнее результаты точно заслуживают внимания.
Из 366 участников исследования 117 в детстве посещали в том или ином количестве занятия музыкой. Чаще всего они играли на фортепиано, а также на аккордеоне, волынке, гитаре и скрипке. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эдинбургский университет
Медицина
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году
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