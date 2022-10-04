Бургеры способны повысить настроение
Учёные из Центрального госпиталя Массачусетса пришли к удивительному выводу о том, что обычный бургер может помочь поднять настроение. Оказалось, что говядина - чуть ли не единственная пища, связанная с более низким риском депрессий.
Если мысли об овощном салате заставляют вас хмуриться, то образ сочного бургера невольно поднимает настроение. Исследование с участием более 440 000 человек показало, что говядина является единственным продуктом питания, который связан с более низким риском депрессии. В говядине содержится железо и витамины группы В, которые, как известно, помогают работе мозга и могут быть ответственны за этот удивительный психологический эффект.
Проведено первое исследование, доказавшее возможно благотворное причинно-следственное влияние говядины на снижение риска депрессии. Чем более активно налегали люди на данную разновидность мяса, тем большую защиту от депрессивных расстройств получали.
Учёные исследовали, какие гены связаны с употреблением большего количества говядины. Затем они определяли, связаны ли эти гены с риском депрессии. Нежирная рыба, как оказалось, даже увеличивала риск. Пока не совсем ясно, почему говядина даёт такую защиту. Вполне возможно, что за это отвечают содержащиеся в ней питательные вещества, включая цинк, железо, и белки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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