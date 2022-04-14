Витамины группы B и витамин D могут «повышать настроение»: продукты, которые "подпитывают ваш разум"

«Лучшее, что вы можете сделать, чтобы положительно повлиять на свое настроение с помощью еды, — это придерживаться сбалансированной диеты, включающей разнообразные группы продуктов и большое количество витаминов и минералов, которые гарантируют вам вы получаете правильные питательные вещества, которые способствуют улучшению настроения».

«Витамин B — это основной микроэлемент, который необходимо ежедневно включать в свой рацион, чтобы улучшить работу мозга и улучшить настроение. Вы можете найти этот витамин в таких источниках, как молочные продукты, яйца, красное мясо, птица, рыба и некоторые темно-зеленые листовые овощи».

«Витамин B12 и другие витамины группы B играют роль в производстве химических веществ в мозге, которые влияют на настроение и другие функции мозга. Низкий уровень B12 и других витаминов группы B, таких как витамин B6 и фолиевая кислота, может быть связан с депрессией».