Витамины группы B и витамин D могут «повышать настроение»: продукты, которые "подпитывают ваш разум"
Диета и добавки могут играть большую роль в здоровье, а также в нашем настроении. Действительно, диетолог сказал, что ряд витаминов может быть важен.
Вик Коппин, эксперт по питанию в MuscleFood, сказала:
«Лучшее, что вы можете сделать, чтобы положительно повлиять на свое настроение с помощью еды, — это придерживаться сбалансированной диеты, включающей разнообразные группы продуктов и большое количество витаминов и минералов, которые гарантируют вам вы получаете правильные питательные вещества, которые способствуют улучшению настроения».
Диетолог сказал, что лучшие продукты для питания вашего мозга — это жирная рыба, такая как лосось, темный шоколад, бананы, овес, ягоды, фасоль и чечевица.
Есть некоторые витамины, повышающие настроение, в том числе витамин B и витамин D.
Коппин сказала:
«Витамин B — это основной микроэлемент, который необходимо ежедневно включать в свой рацион, чтобы улучшить работу мозга и улучшить настроение. Вы можете найти этот витамин в таких источниках, как молочные продукты, яйца, красное мясо, птица, рыба и некоторые темно-зеленые листовые овощи».
Она добавила, что витамин D, наиболее известный как витамин, который мы можем получить от солнечного света, также рекомендуется употреблять ежедневно.
Клиника Майо говорит:
«Витамин B12 и другие витамины группы B играют роль в производстве химических веществ в мозге, которые влияют на настроение и другие функции мозга. Низкий уровень B12 и других витаминов группы B, таких как витамин B6 и фолиевая кислота, может быть связан с депрессией».
Тем не менее, отмечается, что роль витаминов группы В в депрессии неясна, и необходимы дополнительные исследования.
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Вик Коппин
Здоровье
Врач-диетолог, эксперт по питанию в MuscleFood.
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