Для некоторых людей плесень в доме может быть смертельно опасной: врач
Появляющаяся в доме плесень выделяет аллергенные и опасные для человеческого организма вещества, напомнила в интервью терапевт Надежда Чернышова.
Врач заметила, что домашняя плесень – это сильный аллерген, и выделяемые ею токсины могут быть очень опасными: их вдыхание может спровоцировать развитие заболеваний, в частности, бронхиальной астмы. По словам Чернышовой, наиболее чувствительными к действию плесневых веществ являются люди с хроническими проблемами со здоровьем.
Медик уточнила, кто в этом плане составляет группу риска.
- Люди с ослабленным иммунитетом.
- Дети.
- Пожилые люди.
- Люди, переболевшие инфекционными заболеваниями.
- Люди со слабой или больной печенью.
Но особенно опасным действие домашней плесени является для тех, чей иммунитет ослаблен, или тех, кто болен раком.
«У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти», - резюмировала врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен для здоровья отказ от ношения шапки холодной осенью.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
Оставить комментарий