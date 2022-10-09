Для некоторых людей плесень в доме может быть смертельно опасной: врач

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плесень на стене

Появляющаяся в доме плесень выделяет аллергенные и опасные для человеческого организма вещества, напомнила в интервью терапевт Надежда Чернышова.

Врач заметила, что домашняя плесень – это сильный аллерген, и выделяемые ею токсины могут быть очень опасными: их вдыхание может спровоцировать развитие заболеваний, в частности, бронхиальной астмы. По словам Чернышовой, наиболее чувствительными к действию плесневых веществ являются люди с хроническими проблемами со здоровьем.

Медик уточнила, кто в этом плане составляет группу риска.
  • Люди с ослабленным иммунитетом.
  • Дети.
  • Пожилые люди.
  • Люди, переболевшие  инфекционными заболеваниями.
  • Люди со слабой или больной печенью.
Надежда Чернышова предупредила, что имеющиеся у человека болезни печени могут усугубляться под влиянием токсинов, распространяемых плесенью в доме. Кроме того, могут обостряться отравления.

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Но особенно опасным действие домашней плесени является для тех, чей иммунитет ослаблен, или тех, кто болен раком.

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«У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти», - резюмировала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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