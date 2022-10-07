«Поражение затылочного нерва»: медик объяснила опасность отказа от шапки
Врач Екатерина Демьяновская высказала предупреждающее мнение, что игнорирование шапки в холодную осеннюю погоду чреват развитием неврологического заболевания, при котором поражается затылочный нерв.
Демьяновская рассказала в интервью, что отказ от шапки в холода опасен тем, что у человека может развиться невропатия большого затылочного нерва. Данная патология возникает в связи с избыточным напряжением мышц, которые реагируют на охлаждение неконтролируемыми спазмами. Как следствие, происходит стеснение, раздражение, защемление нервов головы, и развитие такой невропатии может сопровождаться крайне неприятными, болезненными симптомами.
«Невропатия большого затылочного нерва – это серьезное неврологическое заболевание. Оно проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области», - проинформировала медик в беседе с Ura.ru.
Екатерина Демьяновская добавила: если голова часто подвергается охлаждению, это может поспособствовать возникновению хронических болей, связанных с избыточным напряжением апоневроза – так называется сухожильный шлем между затылочной и лобной мышцей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что погодные изменения называются медиками среди причин, вызывающих скачки артериального давления.
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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