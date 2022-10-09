Врач объяснил, кому и почему нельзя спать без подушки
Спать без подушки не следует никому, но при наличии некоторых проблем со здоровьем этого не нужно делать категорически, – сообщил в интервью заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.
Объясняя в интервью, кому нельзя спать без подушки, Кабычкин заметил, что этого не следует делать людям с головной болью. Кроме того, подушку обязательно должны использовать люди с нарушениями в здоровье позвоночника (особенно, с нарушениями в шейном отделе).
«Сон без подушки противопоказан тем, кто страдает шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, сосудистыми заболеваниями, связанными с позвоночной артерией», - сказал Кабычкин в интервью радио Sputnik.
Специалист добавил, что людям с данными отклонениями полезнее пользоваться не обычной подушкой, а специальным ортопедическим изделием.
Также Кабычкин высказал мнение, что спать подушкой нужно даже тем, кто не страдает перечисленными патологиями. Мануальный терапевт предупредил, что отказ от нее плохо сказывается на состоянии головного мозга.
«С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга совершенно неправильно спать на ровной поверхности, поскольку это создает некомфортные условия для сонной артерии, позвоночной артерии, подключичной вены и других сосудисто-нервных сплетений», - объяснил эксперт.
Медик уточнил, что шейный отдел позвоночника имеет естественную кривизну, и она должна «заполняться», чтобы обеспечивать шее поддержку – в этом случае идущие через шею сосуды не испытывают лишнего напряжения, не подвергаются риску спазмов и полноценно питают мозг кровью. Чтобы подушка правильно поддерживала шейный отдел, ее толщина (высота) должна равняться длине плеча. Тех, кто считает, что спать без подушки полезнее, Кабычкин предупредил: подобная привычка вредит шейным позвонкам, грозит ущемлением нервных корешков.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное сидение дома чревато развитием тех или иных заболеваний.
Андрей Кабычкин
Здоровье
заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт
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