Врач объяснил, кому и почему нельзя спать без подушки

«Сон без подушки противопоказан тем, кто страдает шейным остеохондрозом, радикулопатией шейного отдела, грыжами диска шейного отдела позвоночника, сосудистыми заболеваниями, связанными с позвоночной артерией», - сказал Кабычкин в интервью радио Sputnik.

«С точки зрения кровоснабжения головного и спинного мозга совершенно неправильно спать на ровной поверхности, поскольку это создает некомфортные условия для сонной артерии, позвоночной артерии, подключичной вены и других сосудисто-нервных сплетений», - объяснил эксперт.