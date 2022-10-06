Постоянное сидение дома чревато развитием заболеваний: психолог Мавлютов
Если человек склонен к замкнутости, предпочитает больше времени находиться дома, это повышает риск возникновения физических и психологических заболеваний, заявил в интервью психолог Эдуард Мавлютов.
Мавлютов рассказал «Газете.Ru» , что постоянное сидение дома чревато развитием кислородного голодания мозга, и это может вести к появлению разного рода расстройств, нарушений. В их числе – приступы сильной усталости, вялость, раздражительность, плаксивость и перепады настроения, снижение умственной деятельности, бессонница.
По словам Мавлютова, слабая коммуникация с внешним миром и людьми, нахождение в ограниченном пространстве накладывает отпечаток на личность человека.
«В замкнутом пространстве велика вероятность проявления психологических проблем: состояния тревожности, паники, депрессии, перевозбуждения, крайней эмоциональности. Человек может потерять связь с реальностью, могут возникать ощущения потери во времени», – предупредил специалист.
Эксперт добавил, что постоянное сидение дома также может быть чревато развитием дефицита витамина D, для получения которого обязательны прогулки на свежем воздухе. Его дефицит, особенно длительный, грозит организму многими неприятными последствиями, ведь витамин D как минимум задействуется иммунными и эндокринными процессами, необходим организму для противостояния инфекциям.
Мавлютов подчеркнул, что гулять на свежем воздухе полезно даже если погода кажется неприветливой и пасмурной. Организм все равно начинает синтезировать витамин D, а, кроме того, ходьба в сочетании с вдыхаемым кислородом позитивно стимулирует работу мозга, благоприятно сказывается на психическом здоровье, помогает справляться с тревожностью и стрессами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван оптимальный ежедневный напиток для разжижения крови.
Эдуард Мавлютов
Здоровье
психолог, основатель Школы психологии «Паззлы»
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