Мужчинам нужно отказаться от металлических колец для пениса
Мужчины должны прекратить использовать металлические кольца для полового члена, как призывают врачи. Эти устройство для усиления эрекции влекут за собой слишком большой риск вплоть до ампутаций пениса.
Мужчины должны избегать использования металлических колец для полового члена. Эти устройства сегодня продаются в интернете и по ценам широко доступны. Они сжимают плоть вокруг пениса, сохраняя кровь в гениталиях и поддерживая эрекцию более длительный период. Некоторые представители сильного пола даже утверждают, что с помощью этих колец их половой член становится больше по размеру, а сексуальное удовольствие вырастает.
Но применение данных колец не лишено риска. Один из самых главных - кольцо может застрять и нарушить кровоснабжение полового органа. Это потребует не только обращение за помощью к врачам, что морально нелегко для мужчин, но и привести к отмиранию живой плоти в половом члене из-за недостатка кислорода, если не добраться до больницы слишком быстро. В особо тяжелых случаях мужчина может столкнуться с ампутацией полового члена. Кроме того, металлические кольца менее эластичны, они чаще застревают.
А вот кольца из менее прочного материала вроде резины можно просто перерезать в экстренной ситуации. Медики рассказывают о пациентах, которым приходилось помогать с помощью дрели и отрезать металлические кольца, схватившие пенис подобно тискам. В одном случае пришлось даже применять угловую шлифовальную машину и кусачки, чтобы отрезать металлическое кольцо от гениталий. К счастью, опасно набухший половой член мужчины остался неповреждённым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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