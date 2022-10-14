Мужчинам нужно отказаться от металлических колец для пениса

Мужчины должны избегать использования металлических колец для полового члена. Эти устройства сегодня продаются в интернете и по ценам широко доступны. Они сжимают плоть вокруг пениса, сохраняя кровь в гениталиях и поддерживая эрекцию более длительный период. Некоторые представители сильного пола даже утверждают, что с помощью этих колец их половой член становится больше по размеру, а сексуальное удовольствие вырастает.Но применение данных колец не лишено риска. Один из самых главных - кольцо может застрять и нарушить кровоснабжение полового органа. Это потребует не только обращение за помощью к врачам, что морально нелегко для мужчин, но и привести к отмиранию живой плоти в половом члене из-за недостатка кислорода, если не добраться до больницы слишком быстро. В особо тяжелых случаях мужчина может столкнуться с ампутацией полового члена. Кроме того, металлические кольца менее эластичны, они чаще застревают.А вот кольца из менее прочного материала вроде резины можно просто перерезать в экстренной ситуации. Медики рассказывают о пациентах, которым приходилось помогать с помощью дрели и отрезать металлические кольца, схватившие пенис подобно тискам. В одном случае пришлось даже применять угловую шлифовальную машину и кусачки, чтобы отрезать металлическое кольцо от гениталий. К счастью, опасно набухший половой член мужчины остался неповреждённым. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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