У строгих родителей врастают полные дети

Учёные из Имперского колледжа Лондона установили, что родительская строгость негативно отражается на индексе массы тела ребёнка. Дети тех родителей, которые проявляли излишнюю строгость или равнодушие, были, в среднем, на 1,5 кг тяжелее своих ровесников, родители которых демонстрировали более тёплую часть своего характера. Исследователи предположили, чем это можно объяснить. Если дети растут в строгих семьях, они из-за стресса могут обращаться к так называемому утешительному питанию, то есть употреблению разного рода сладостей, после которых мозг выделяет гормоны удовольствия.Утешительное питание - хорошо известный феномен. К нему нередко прибегают женщины после разрывов с любимыми мужчинами, из-за чего они довольно быстро поправляются. В ходе этого исследования его авторы изучили данные по 10 000 британских детей и подростков, полученные за два десятилетия.Метод воспитания разбили на четыре группы: авторитетные родители, сохранявшие чёткие границы, но проявлявшие доброжелательность, авторитарные, которые придерживались строгой дисциплины, снисходительные, с большой симпатией, но малым количеством правил и пренебрежительные родители, эмоционально не вовлеченные в жизнь детей. Самые большие проблемы с весом были у подростков, имевших авторитарных или пренебрежительных родителей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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