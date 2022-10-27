Тяга к мучному и сладкому у мужчин может говорить о нехватке секса

«На мужское либидо влияет секреция вазопрессина, который отвечает как за ощущение удовольствия, так и за агрессию. Если разрядки не происходит, можно получить невроз и раздражительность», - дополнила картину симптомов Миллер, беседуя с Life.

Эксперт проинформировала в интервью, что когда у мужчины нарушается регулярная половая жизнь, возникает дефицит секса, это может способствовать нарушению гормонального фона. По словам Миллер, близость содействует выработке так называемых гормонов радости – эндорфинов, окситоцина, вазопрессина, пролактина. Этот «букет» обеспечивает стабильную психику, хорошее настроение, тонус, позитивизм, креативность. Когда нейромедиаторов недостает, повышается уровень веществ, способствующих напряжению, проблемам со сном и настроением, а также нездоровым отношениям с едой. Мужчины начинают переедать, у них возникает тяга к мучному и сладкому – типичным «продуктам для поднятия настроения».Также специалист отметила, что регулярная интимная жизнь обеспечивает мужчинам более весомую защиту от развития некоторых заболеваний. В частности, для них снижаются риски инсуьтов и сахарного диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к сладкому способно снижать иммунитет

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