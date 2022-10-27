Курение у женщин способствует раннему климаксу

«В норме менструации прекращаются в возрасте 45-55 лет. Если менопауза наступает в возрасте 40-45 лет, то она считается ранней, до 40 лет – преждевременной», - отметила гинеколог Филатова, беседуя с «Лентой.ру».

«Бисфенол А, содержащийся в пластике для упаковки пищевых продуктов, пестициды тоже могут снижать репродуктивные функции», - дополнила специалист.

Врач рассказала в интервью, какие факторы способствуют тому, что у женщин слишком рано начинается климакс. Климакс означает угасание репродуктивной функции. Ему предшествует период, когда женский организм готовится к вступлению в новую для себя фазу. Характер менструаций у женщин меняется, а затем они и вовсе прекращаются.Врач подчеркнула, что раннему угасанию репродуктивной функции в женском организме способствует курение, его влияние на более короткий период репродуктивного потенциала доказано научно. Говоря о других возможных причинах раннего климакса, Мария Филатова выделила генетические аномалии, воздействие токсинов, аутоиммунные расстройства. Также может иметь значение, появилась ли будущая женщина на свет доношенной или недоношенной.Говоря об аутоиммунных нарушениях, Филатова предупредила о влиянии на наступление раннего климакса надпочечниковой недостаточности, сахарного диабета I типа, ревматоидного артрита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гинекологом были названы требующие обращения к врачу опасные симптомы , возникающие у женщин.

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