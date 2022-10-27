Курение у женщин способствует раннему климаксу

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женщина грустит

Гинеколог Мария Филатова: связь между курения и наступлением преждевременной менопаузы является научной доказанной.

Врач рассказала в интервью, какие факторы способствуют тому, что у женщин слишком рано начинается климакс. Климакс означает угасание репродуктивной функции. Ему предшествует период, когда женский организм готовится к вступлению в новую для себя фазу. Характер менструаций у женщин меняется, а затем они и вовсе прекращаются.

«В норме менструации прекращаются в возрасте 45-55 лет. Если менопауза наступает в возрасте 40-45 лет, то она считается ранней, до 40 лет – преждевременной», - отметила гинеколог Филатова, беседуя с «Лентой.ру».

Врач подчеркнула, что раннему угасанию репродуктивной функции в женском организме способствует курение, его влияние на более короткий период репродуктивного потенциала доказано научно. Говоря о других возможных причинах раннего климакса, Мария Филатова выделила генетические аномалии, воздействие токсинов, аутоиммунные расстройства. Также может иметь значение, появилась ли будущая женщина на свет доношенной или недоношенной.

Курение приводит к раннему старению


«Бисфенол А, содержащийся в пластике для упаковки пищевых продуктов, пестициды тоже могут снижать репродуктивные функции», - дополнила специалист.

Говоря об аутоиммунных нарушениях, Филатова предупредила о влиянии на наступление раннего климакса надпочечниковой недостаточности, сахарного диабета I типа, ревматоидного артрита.

Сигареты – причина раннего климакса


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гинекологом были названы требующие обращения к врачу опасные симптомы, возникающие у женщин.

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Мария Филатова
Мария Филатова
Здоровье
акушер-гинеколог, гинеколог-эндокриноло
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Теги : климакс, причины нарушения, Мария Филатова
Курение у женщин способствует раннему климаксу
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