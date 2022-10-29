Врач Кондрахин назвал предупреждающие о скором инсульте симптомы

«При ишемическом инсульте человек может ощущать изменения, которые накатывают в течение нескольких часов, дней или даже месяцев», - добавил врач, беседуя с «Вечерней Москвой».

Становящаяся невнятной речь.

Приступы головокружения.

Нарушенная походка.

Состояния дезориентации.

Врач Кондрахин рассказал в интервью, что к возникновению ишемического инсульта ведет атеросклероз при котором питающий мозг кровеносный сосуд закупоривается бляшкой или тромбом. Фактически такой ишемический инсульт означает, что мозг испытывает нехватку крови и, соответственно, питательных веществ, кислорода. Кондрахин отметил, то шансов выжить при данном типе инсульта больше.Что касается геморрагического инсульта (также известен как апоплексический удар), то в его случае происходит внезапный сосудистый разрыв с последующим кровоизлиянием. Врач уточнил, что возникновение этого типа инсульта обусловлено резким скачком артериального давления, и не всегда бывает понятно, что его вызывает. Разрыв сосуда происходит, поскольку организм не успевает адаптироваться к внезапному повышению давления и сбалансировать его.Также Андрей Кондрахин назвал предупреждающие о скором инсульте симптомы. При апоплексическом ударе предвестников практически не бывает – все происходит одномоментно и вызывает ощущение вспышки. Также возможно чувство сильного удара по голове, внезапной сильнейшей головной боли.Кондрахин перечислил следующие признаки-предвестники.По словам специалиста, данные симптомы требуют обращения к врачу, в противном случае возможны «катастрофические последствия».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут предвещать скорый уход человека из жизни.

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