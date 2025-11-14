Неочевидным признаком инсульта может быть нарушенное дыхание во сне

«Чем больше область омертвения в мозге, тем более серьезные последствия имеет инсульт»

«Иногда пациенты игнорируют неврологические симптомы, которые могут указывать на инсульт: как правило, это асимметрия лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения», - перечислил специалист.



«в этот момент дыхательные пути перекрываются и мозг недополучает кислород».

Акимов напомнил в интервью, что при инсульте быстро нарушается кровоснабжение головного мозга. К этому событию приводят сосудистые закупорки, провоцируемые атеросклеротическими бляшками, тромбами, или же разрывом сосудов мозга.Врач добавил, что свойственные инсульту симптомы могут исчезать вскоре после появления, и многие люди, испытав их, ни о чем не волнуются. Но если такие симптомы означали произошедшую транзиторную ишемическую атаку, то для человека резко возрастает вероятность того, что вскоре у него произойдет настоящий инсульт.Акимов подчеркнул, что при появлении этих признаков человеку необходимо получить квалифицированную врачебную помощь.Кроме того, на высокий риск инсульта указывают резкое повышение артериального давления, внезапно возникающие предобморочные состояния, слабость, потемнение в глазах.Еще одним предупреждающим симптомом, на который часто не обращают внимания, является нарушенное дыхание, апноэ –По словам невролога, инсульту могут быть подвержены люди, которые храпят, а также имеют повышенную массу тела.