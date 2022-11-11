Нарколог Калюжная: прием алкоголя в сауне чреват опасными последствиями

«В баня расширяются сосуды и возникают колебания артериального давления, что уже является нагрузкой для организма. А теперь представьте, что к этой нагрузке добавляется алкоголь. Особенно крепкий. Он еще сильнее расширяет уже расширенные сосуды или вызывает их спазмы», - сообщила медик «Газете.Ru».

«Из-за постоянно исчезающего кислорода человек в бане дышит чаще. В свою очередь, алкоголь способствует еще большему напряжению диафрагмы», - рассказала Калюжная.

Нарколог Калюжная проинформировала, что нахождение в сауне, бане уже само по себе может быть стрессом для организма, который попадает в нетипичную, новую среду. Атмосфера сауны вызывает реакции со стороны сосудистой системы, меняет артериальное давление. Если в таких условиях употребляется алкоголь, это может стать серизной перегрузкой для тела, сердечнососудистой системы, отметила специалист.Калюжная подчеркнула: прием алкоголя в сауне чреват опасными для здоровья последствиями, самыми «невинными» из которых могут стать гипотония, тошнота, обморок, диарея.Кроме того, это вредит легким.Еще один минус досуга в бане или сауне – это замедленное поступление крови к почкам. В результате почки функционируют медленнее, хуже справляются с выделением мочи. Таким образом, в организме задерживаются токсины, и их воздействие в совокупности оказывается более интенсивным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может вредить питье минеральной воды.

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