Изменение температуры кожи сигнализирует об опасном тромбе в руке или ноге

"Одним из таких симптомов является теплая на ощупь кожа. Это может указывать на тромбоз глубоких вен (ТГВ), который представляет собой сгусток крови в руке или ноге. ТГВ особенно опасен, поскольку сгусток крови может оторваться и попасть в легкие, вызывая легочную эмболию", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специаьно для МедикФорум.

Припухлость

Боль или чувствительность, не вызванные травмой

Покраснение или обесцвечивание кожи

Затрудненное дыхание

Боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или в положении лежа

Кашель или кашель с кровью

Более быстрое, чем обычно, или нерегулярное сердцебиение.

«Немедленно обратитесь за помощью, если у вас появятся эти признаки или симптомы», — предупреждает врач.

Находитесь в больнице или недавно выписались из больницы, особенно если вы не можете много двигаться (например, после операции)

Прикованы к постели

Отправиться в дальнее путешествие (более трех часов) на самолете, машине или поезде

Вы беременны или если у вас родился ребенок в течение предыдущих 6 недель

Обезвожены

Сгустки крови представляют собой небольшие сгустки крови, образующие гелеобразное вещество. Определенное количество свертываемости жизненно важно для организма, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Но те, которые не растворяются естественным образом, могут быть проблемой.Если эти сгустки затем попадают в такие органы, как легкие или сердце, это может быть опасно для жизни. Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите симптомы тромбов, тем раньше вы сможете обратиться за помощью.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.

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