Изменение температуры кожи сигнализирует об опасном тромбе в руке или ноге

122 Фото: https://pixabay.com/photos/hands-massage-treatment-fingers-1327811/
Изменение температуры кожи сигнализирует об опасном тромбе в руке или ноге


Вы также можете заметить покраснение или обесцвечивание кожи.


Сгустки крови представляют собой небольшие сгустки крови, образующие гелеобразное вещество. Определенное количество свертываемости жизненно важно для организма, поскольку оно предотвращает чрезмерное кровотечение при порезе. Но те, которые не растворяются естественным образом, могут быть проблемой.

Если эти сгустки затем попадают в такие органы, как легкие или сердце, это может быть опасно для жизни. Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите симптомы тромбов, тем раньше вы сможете обратиться за помощью.

"Одним из таких симптомов является теплая на ощупь кожа. Это может указывать на тромбоз глубоких вен (ТГВ), который представляет собой сгусток крови в руке или ноге. ТГВ особенно опасен, поскольку сгусток крови может оторваться и попасть в легкие, вызывая легочную эмболию", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специаьно для МедикФорум.


Другие признаки ТГВ включают:
  • Припухлость
  • Боль или чувствительность, не вызванные травмой
  • Покраснение или обесцвечивание кожи
Признаками того, что тромб достиг легких:
  • Затрудненное дыхание
  • Боль в груди, которая усиливается при глубоком вдохе или в положении лежа
  • Кашель или кашель с кровью
  • Более быстрое, чем обычно, или нерегулярное сердцебиение.
«Немедленно обратитесь за помощью, если у вас появятся эти признаки или симптомы», — предупреждает врач.


Тромбоз: индикатор в поте, который сигнализирует об «опасном для жизни» тромбе


Тромб может быть вызван временной ситуацией, например, если вы:
  • Находитесь в больнице или недавно выписались из больницы, особенно если вы не можете много двигаться (например, после операции)
  • Прикованы к постели
  • Отправиться в дальнее путешествие (более трех часов) на самолете, машине или поезде
  • Вы беременны или если у вас родился ребенок в течение предыдущих 6 недель
  • Обезвожены


Острая боль в груди при вдохе говорит об опасном для жизни тромбе



Ранее МедикФорум писал о продуктах, вредных для печени.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Симптомы тромба: врач назвал признак в кашле, который указывает на легочную эмболию
Симптомы тромба: 4 признака на руке - как можно скорее сообщите об этом врачу
Тромбоз: 5 признаков указывают на тромб в глубокой вене – обычно в ноге или руке
Теги : советы врачей, симптомы тромба, сгусток крови