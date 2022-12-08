Врач Осипов предупредил об опасности свиного гриппа для крови

«Если ковид вызывает повышенное образование тромбов, сгущение крови, то штамм свиного гриппа вызывает разжижение крови, что может привести к множественному кровотечению и кровоизлиянию в различные органы, включая легкие и головной мозг», - рассказал Андрей Осипов, беседуя с «Радио1».

Медик подчеркнул, что течение болезни, вызываемой заражением свиным гриппом, является значительно более тяжелым, чем это происходит при обычном гриппе. Оспиов подчеркнул, что его штамм имеет репутацию одного из самых опасных инфекционных возбудителей. Врач предупредил об опасности свиного гриппа для крови: заболевшие могут столкнуться с разжижением крови, чреватым тяжелыми нарушениями.Врач добавил, что более десяти лет назад, когда свиной грипп появился в РФ и вызвал вспышку заболеваемости, были зафиксированы случаи смертей в связи с кровопотерями, возникавшими у людей на фоне острого периода болезни.Оспиов предупредил, что наиболее тяжело свиной грипп переносят пожилые люди возрастом после 60 лет и дети.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы кашля являются опасными и требуют обращения к врачу.

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