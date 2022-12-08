Врач Романенко назвала симптомы опасного кашля

«Изменение характера кашля может говорить об ухудшении состояния, присоединении осложнений, о прогрессировании болезни», - сказала врач Романенко, беседуя с «Москвой 24».

«Была светлая мокрота, а тут появляется какой-то резкий зловонный запах, меняется ее цвет, она становится зеленая, желтая», - уточнила Романенко.

Врач напомнила в интервью, что кашель обычно говорит о присутствии инфекции. Романенко отметила, что некоторые симптомы, характеризующие кашель заболевшего человека, должны настораживать как потенциально опасные.Медик назвала симптомы опасного кашля. Одним из них является его неожиданное усиление в тот период, когда человек уже идет на поправку. Если у выздоравливающего на первый взгляд пациента кашель вдруг снова становится острым, громким, болезненным, нужно связаться с врачом. Такое изменение может быть сигналом неблагоприятных осложненных процессов воспаления.Еще один симптом опасного кашля – выделяющаяся при этом необычная мокрота. Ее появление, как правило, указывает на присоединение бактериальной инфекции,Кроме того, потенциально опасным является кашель с кровью. Подобным образом могут проявляться болезни дыхательных путей, туберкулез, нарушения свертывающей системы крови, а также онкологические заболевания (например, рак легких).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие три первых шага рекомендуется выполнять при подозрении на простуду.

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