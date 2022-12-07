Врач Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного

«Если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьёзно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа очевидно доминирует», - сказала Малиновская в интервью «Вестям Подмосковья.

Высокая температура.

Ломота в теле.

Головные и мышечные боли.

Сильная слабость.

Насморк.

Кашель.

Конъюнктивит.

«резко подскочило число заболевших штаммом А(H1N1)-2009 (свиной грипп)».

В России активно распространяется грипп, «дремавший» пока бушевал другой вирус – COVID-19.Врач напомнила, какие недомогания характерны для гриппа.Медик обратила внимание на то, что в текущем сезоне многие россияне сталкиваются со свиным гриппом –Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного. По словам врача, их симптоматика во многом одинакова, но при заражении штаммом А(H1N1) также возникают рвота и диарея.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свиного гриппа требуют оперативного обращения за врачебной помощью.

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