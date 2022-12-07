Врач Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного

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сезон инфекций

Одной из отличительных характеристик свиного гриппа является диарея, констатировала врач Ольга Малиновская.

В России активно распространяется грипп, «дремавший» пока бушевал другой вирус – COVID-19.

«Если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьёзно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа очевидно доминирует», - сказала Малиновская в интервью «Вестям Подмосковья.

Врач напомнила, какие недомогания характерны для гриппа.
  • Высокая температура.
  • Ломота в теле.
  • Головные и мышечные боли.
  • Сильная слабость.
  • Насморк.
  • Кашель.
  • Конъюнктивит.
Медик обратила внимание на то, что в текущем сезоне многие россияне сталкиваются со свиным гриппом –

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«резко подскочило число заболевших штаммом А(H1N1)-2009 (свиной грипп)».

Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного. По словам врача, их симптоматика во многом одинакова, но при заражении штаммом А(H1N1) также возникают рвота и диарея.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свиного гриппа требуют оперативного обращения за врачебной помощью.

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Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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