Врач Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного
Одной из отличительных характеристик свиного гриппа является диарея, констатировала врач Ольга Малиновская.
В России активно распространяется грипп, «дремавший» пока бушевал другой вирус – COVID-19.
«Если в прошлые годы количество пациентов с коронавирусом серьёзно превышало число тех, кто болен гриппом, то сейчас вирус гриппа очевидно доминирует», - сказала Малиновская в интервью «Вестям Подмосковья.
Врач напомнила, какие недомогания характерны для гриппа.
- Высокая температура.
- Ломота в теле.
- Головные и мышечные боли.
- Сильная слабость.
- Насморк.
- Кашель.
- Конъюнктивит.
«резко подскочило число заболевших штаммом А(H1N1)-2009 (свиной грипп)».
Малиновская назвала отличие свиного гриппа от обычного. По словам врача, их симптоматика во многом одинакова, но при заражении штаммом А(H1N1) также возникают рвота и диарея.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свиного гриппа требуют оперативного обращения за врачебной помощью.
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Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий
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