Уборка снега может привести к внезапной остановке сердца

«Уборка снега может спровоцировать сердечный приступ или внезапную остановку сердца не только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у тех, кто не жалуется на проблемы со здоровьем», - заявили кардиологи.

О том, что уборка снега является опасным для сердца занятием, заявили специалисты из AHA (Американская кардиологическая ассоциация). Их выводы на этот счет опубликовал журнал Circulation.Медики отметили, что интенсивная физическая активность в условиях низких температур сопряжена с сужением коронарных артерий, повышением кровяного давления, учащением сердцебиения. Две минуту уборки снега увеличивают частоту сердечных сокращений так, что она превосходит 85% максимального значения. Все это создает предпосылки к острому сердечному приступу.Специалисты добавили, что особенно тяжелый удар по сердцу уборка снега может нанести у некоторых людей. В их числе – сердечники, малоподвижные люди, курильщики, злоупотребляющие алкоголем, а также страдающие ожирением и диабетом лица.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому может быть полезен бекон.

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