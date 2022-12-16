Уборка снега может привести к внезапной остановке сердца

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уборка снега

Ученые констатируют, что при уборке снега на фоне минусовой температуры сердце испытывает нагрузку, которая может оказаться для него фатальной.

О том, что уборка снега является опасным для сердца занятием, заявили специалисты из AHA (Американская кардиологическая ассоциация). Их выводы на этот счет опубликовал журнал Circulation.

«Уборка снега может спровоцировать сердечный приступ или внезапную остановку сердца не только у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у тех, кто не жалуется на проблемы со здоровьем», - заявили кардиологи.

Медики отметили, что интенсивная физическая активность в условиях низких температур сопряжена с сужением коронарных артерий, повышением кровяного давления, учащением сердцебиения. Две минуту уборки снега увеличивают частоту сердечных сокращений так, что она превосходит 85% максимального значения. Все это создает предпосылки к острому сердечному приступу.

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Специалисты добавили, что особенно тяжелый удар по сердцу уборка снега может нанести у некоторых людей. В их числе – сердечники, малоподвижные люди, курильщики, злоупотребляющие алкоголем, а также страдающие ожирением и диабетом лица.

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