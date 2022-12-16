Кому может быть полезен бекон

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бекон

Такой продукт как бекон прекрасно вписывается в рацион здоровых и физически активных людей, сообщила врач-диетолог Ольга Перевалова.

Медик рассказала в интервью, кому может быть полезен бекон. Нередко этот жирный продукт, изготовленный из свинины, называется вредным и нежелательным, но диетолог Перевалова констатирует: абсолютно вредным бекон не является.

В частности, отметила она, употреблять бекон может быть полезно тем, кто занимается физическим трудом, испытывает серьезные нагрузки.

«Бекон помогает легче справляться с большими нагрузками во время занятий спортом и других физнагрузок, требующих выносливости, больших затрат энергии. Он служит ценным источником необходимых организму веществ», - рассказала Ольга Перевалова радио Sputnik.

Врач уточнила, что бекон насыщен жиром и белком. Благодаря этому он дает большой заряд энергии, а также способствует сохранению длительного чувства сытости. Данное качество делает продукт полезным для тез, кто строго следит за весом или даже худеет.

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«Как ни странно, но свинина еда для стройных людей», - заявила Перевалова.

В то же время эксперт подчеркнула, что бекон одобряется диетологами только в том случае, когда его едят здоровые люди. Лишний вес и нарушенный жировой обмен, атеросклероз, склонность к высокому давлению и отекам – все это является противопоказанием для его поедания. К тому же может существовать непереносимость свинины. Есть бекон в этом случае тоже нельзя.

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Ольга Перевалова
Ольга Перевалова
ЗОЖ
врач-диетолог, спортивный врач
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Теги : бекон, польза для здоровья, Ольга Перевалова