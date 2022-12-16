«Бекон помогает легче справляться с большими нагрузками во время занятий спортом и других физнагрузок, требующих выносливости, больших затрат энергии. Он служит ценным источником необходимых организму веществ», - рассказала Ольга Перевалова радио Sputnik.

«Как ни странно, но свинина еда для стройных людей», - заявила Перевалова.

Медик рассказала в интервью, кому может быть полезен бекон. Нередко этот жирный продукт, изготовленный из свинины, называется вредным и нежелательным, но диетолог Перевалова констатирует: абсолютно вредным бекон не является.В частности, отметила она, употреблять бекон может быть полезно тем, кто занимается физическим трудом, испытывает серьезные нагрузки.Врач уточнила, что бекон насыщен жиром и белком. Благодаря этому он дает большой заряд энергии, а также способствует сохранению длительного чувства сытости. Данное качество делает продукт полезным для тез, кто строго следит за весом или даже худеет.В то же время эксперт подчеркнула, что бекон одобряется диетологами только в том случае, когда его едят здоровые люди. Лишний вес и нарушенный жировой обмен, атеросклероз, склонность к высокому давлению и отекам – все это является противопоказанием для его поедания. К тому же может существовать непереносимость свинины. Есть бекон в этом случае тоже нельзя.Ранее портал MedikForum.ru писал о возможном вреде чая для желудка и пищевода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.