Спать с мокрыми волосами небезопасно

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мытье головы

Такой сон может вызывать переохлаждение волосяных луковиц, предупреждает трихолог Татьяна Степанова.

Спать с мокрыми волосами небезопасно, и специалист рассказала, почему. Беседуя с изданием Woman's Day, трихолог Степанова сообщила:

«После мытья пряди становятся холодными, и в связи с этим возрастает риск переохлаждения волосяных луковиц».

По словам специалистки, последствиями привычки укладываться спать с мокрыми волосами могут стать проблемы с кожей головы, зуд, покраснения, болевые ощущения, даже гнойники. Вдобавок влага, впитываемая в подушку, будет способствовать появлению пылевых клещей. У людей, которые спят на подушках, пораженных клещами, могут возникать аллергические реакции, поражения кожи, дыхательные проблемы.

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Также спать с мокрыми волосами небезопасно из-за риска их выпадения. Татьяна Степанова объяснила, что у человека, постоянно ворочающегося во сне и трущегося головой о подушку, влажные пряди спутываются и становятся подвержены ломкости, повреждению верхнего защитного слоя. В результате они теряют блеск, начинают сечься, подвергаются выпадению.

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Татьяна Степанова
Татьяна Степанова
Здоровье
врач-косметолог, ераматолог, трихолог.
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Теги : волосы, опасность для человека, Татьяна Степанова