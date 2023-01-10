Кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем с почками и печенью

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кожный зуд

Терапевт Алексей Хухрев: скрытой причиной кожного зуда может быть почечная недостаточность, больная печень.

Врач рассказал в интервью, что кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем в работе выделительной системы. Органы этой системы являются ключевыми фильтрами тела: они не допускают проникновения в кровь потенциально токсичных компонентов. Если в них возникают нарушения, в крови повышается уровень нежелательных веществ, и реакцией организма становится зуд.

«Печень – это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд», - предупредил Алексей Хухрев.

Также, беседуя  с «Москвой 24», врач добавил, что, помимо нарушений в работе печени, к возникновению кожного зуда может вести почечная недостаточность.

Ее одна проблема, заметил Хухрев, – это зуд, который преследует человека в связи с дисфункцией вегетативной нервной системы. Он нередко возникает как возрастное явление, встречается у пожилых людей. По своему характеру такой зуд может быть очень назойливым, изнурительным.

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Дополнительно врач констатировал, что зуд, вызывающий не подающиеся контролю расчесывания, может способствовать развитию нейродермита, при котором раздраженная кожа воспаляется из-за проникающих в нее микроорганизмов, инфекций. В этом случае зуд может лишь усугубляться и сильно портить качество жизни.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
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