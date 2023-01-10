Кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем с почками и печенью

«Печень – это основная фабрика по выведению всего нехорошего из организма. Соответственно, если она плохо работает, многие вещи начинают копиться и вызывать в том числе зуд», - предупредил Алексей Хухрев.

Врач рассказал в интервью, что кожный зуд может быть неочевидным признаком проблем в работе выделительной системы. Органы этой системы являются ключевыми фильтрами тела: они не допускают проникновения в кровь потенциально токсичных компонентов. Если в них возникают нарушения, в крови повышается уровень нежелательных веществ, и реакцией организма становится зуд.Также, беседуя с «Москвой 24», врач добавил, что, помимо нарушений в работе печени, к возникновению кожного зуда может вести почечная недостаточность.Ее одна проблема, заметил Хухрев, – это зуд, который преследует человека в связи с дисфункцией вегетативной нервной системы. Он нередко возникает как возрастное явление, встречается у пожилых людей. По своему характеру такой зуд может быть очень назойливым, изнурительным.Дополнительно врач констатировал, что зуд, вызывающий не подающиеся контролю расчесывания, может способствовать развитию нейродермита, при котором раздраженная кожа воспаляется из-за проникающих в нее микроорганизмов, инфекций. В этом случае зуд может лишь усугубляться и сильно портить качество жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после перенесенных простуды и гриппа могут возникнуть психоневрологические нарушения.

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