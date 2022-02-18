Проверка фактов: врач объяснил, можно ли простудиться, если лечь спать с мокрыми волосами?

"Самая большая проблема для вашей кожи головы, когда речь идет о мокрых волосах, во многом связана с грибком. Ваша теплая и влажная кожа головы является идеальной средой для роста Malassezia globosa и может спровоцировать появление перхоти. На наших скальпах обитает большое количество разнообразных микробов, и большинство из них довольно безвредны. Однако некоторые, такие как Malassezia globosa, могут быть менее опасными".

«Если иммунная система уже слаба, сильный холод может еще больше ослабить ее. Мокрые волосы в холодную погоду могут привести к падению температуры тела, что может негативно сказаться на ослабленной иммунной системе, поэтому лучше не выходить на холод с мокрыми волосами».