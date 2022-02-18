Проверка фактов: врач объяснил, можно ли простудиться, если лечь спать с мокрыми волосами?
Мокрые волосы могут вызвать у вас холод и озноб, и у вас может быть тревожный звоночек в голове, когда вы слишком долго оставляете свою гриву мокрой, благодаря тому, что ваши старшие говорили в прошлом. Возможно, вы слышали, что сон или мокрые волосы вызывают простуду, но это не так.
Если вы легли спать со свежевымытыми волосами, у вас может возникнуть неприятное чувство, если вы оставите волосы мокрыми на длительный период времени.
Все еще сезон простуд и гриппа, Covid еще не ушел, и люди стараются максимально избегать заболеваний. Что бы вам ни говорили ваши родители, бабушки и дедушки, мокрые волосы не вызывают простуду.
Простуда вызывается инфекцией от вируса простуды, у которого, как считается, существует более 200 вариантов.
Главный научный сотрудник Head & Shoulders, доктор Роланда Вилкерсон, сказала:
"Самая большая проблема для вашей кожи головы, когда речь идет о мокрых волосах, во многом связана с грибком. Ваша теплая и влажная кожа головы является идеальной средой для роста Malassezia globosa и может спровоцировать появление перхоти. На наших скальпах обитает большое количество разнообразных микробов, и большинство из них довольно безвредны. Однако некоторые, такие как Malassezia globosa, могут быть менее опасными".
Сон с мокрыми волосами может привести к аналогичным проблемам: ваша подушка может впитывать влагу, и ваша голова дольше остается влажной, что создает идеальные условия для процветания Malassezia globosa.
Однако миф откуда-то взялся.
Эксперт пояснил:
«Если иммунная система уже слаба, сильный холод может еще больше ослабить ее. Мокрые волосы в холодную погоду могут привести к падению температуры тела, что может негативно сказаться на ослабленной иммунной системе, поэтому лучше не выходить на холод с мокрыми волосами».
Ранее Медикфорум писал о признаках рака.
Роланд Вилкерсон
Здоровье
Врач, главный научный сотрудник Head & Shoulders.
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