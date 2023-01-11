Врач Варфоломеев: эректильная дисфункция сигнализирует о высоком холестерине

«Большинство мужчин время от времени испытывают проблемы с эрекцией, и об этом не о чем беспокоиться, но если они продолжаются, это может указывать на основную проблему. Состояния, такие как высокий уровень холестерина, могут повредить деликатное кровоснабжение и нервы полового члена, и мужчины с этим состоянием чаще страдают эректильной дисфункцией. Поэтому эректильная дисфункция может быть ранним признаком того, что вы страдаете от высокого уровня холестерина», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Лечение эректильной дисфункции часто зависит от причины. Если ваша эректильная дисфункция вызвана хроническим заболеванием, таким как диабет, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина, то лечение этих состояний может остановить дальнейшее повреждение нервов и сосудов в половом члене».

Ешьте меньше жирной пищи

Больше упражнений

Отказ от курения

Уменьшения потребления алкоголя

Мясные пироги, колбасы и жирное мясо

Масло, сало и топленое масло

Сливочный и твердый сыр

Торты и печенье

Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло

Высокий уровень холестерина означает, что в вашей крови слишком много холестерина, который является жирным веществом. Если не лечить, это может стать опасным, так как может повысить риск неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Это связано с тем, что жировые отложения могут отрываться, образуя сгусток.Часто люди с высоким уровнем холестерина не знают о своем состоянии из-за того, что оно обычно не проявляет симптомов. Одним из таких побочных эффектов является эректильная дисфункция.Если ваша эректильная дисфункция связана с таким состоянием, как высокий уровень холестерина, лучший способ справиться с ней — устранить причину.Высокий уровень холестерина часто вызван рядом факторов образа жизни. К ним относятся употребление слишком большого количества жирной пищи, недостаточная физическая активность, курение и употребление алкоголя.Ранее МедикФорум писал о самых полезных продуктах зимой.

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