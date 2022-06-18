Симптомы высокого холестерина: ваши глаза могут «указывать на возможную проблему »

"Высокий уровень холестерина означает, что в ваших кровеносных сосудах слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Когда это накапливается, это может привести к закупорке сосудов. Эти блокировки могут в конечном итоге оторваться, что приведет к образованию тромбов, которые могут вызвать сердечные приступы и инсульты", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Возможно, вы заметили белое кольцо вокруг внешнего края вашей роговицы, но изменение цвета также может выглядеть так, как будто ваша радужка немного обесцвечивается», - добавляет врач.