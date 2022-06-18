Симптомы высокого холестерина: ваши глаза могут «указывать на возможную проблему »
Наличие высокого уровня холестерина представляет собой потенциально смертельный риск для здоровья, который часто не проявляется никакими симптомами. Большинство пациентов не осознают, что у них высокий уровень, если они не сдают анализ крови или не страдают от одного из серьезных последствий, таких как сердечный приступ или инсульт. Но есть некоторые индикаторы, которые могут появиться в ваших глазах.
"Высокий уровень холестерина означает, что в ваших кровеносных сосудах слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Когда это накапливается, это может привести к закупорке сосудов. Эти блокировки могут в конечном итоге оторваться, что приведет к образованию тромбов, которые могут вызвать сердечные приступы и инсульты", - говорит кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Некоторые аномалии сетчатки могут указывать на возможные проблемы с холестерином.
Белое кольцо» вокруг роговицы также может быть связано с холестерином. Во время проверки зрения наши оптометристы изучат переднюю поверхность вашего глаза, включая роговицу. Эта часть вашего глаза представляет собой прозрачную куполообразную структуру перед радужной оболочкой.
«Возможно, вы заметили белое кольцо вокруг внешнего края вашей роговицы, но изменение цвета также может выглядеть так, как будто ваша радужка немного обесцвечивается», - добавляет врач.
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