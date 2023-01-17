16-летний подросток годами страдал атаксией и атрофией мышц из-за дефицита витамина Е

"При поступлении в неврологический центр отмечал прогрессирующую атаксию и общую слабость", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Его первые симптомы начались, когда ему было 10 лет, с прогрессирующими нарушениями походки и общей слабостью тела. Его трудности с походкой были связаны с истощением мышц и невнятной речью».

«Самое главное, что неврологические симптомы улучшаются, когда уровни в норме, а наши симптомы дистресса появляются снова, когда уровень витамина Е падает. Лечение было начато пероральным приемом 1800 мг/сут витамина Е».

Витамин Е представляет собой группу соединений, содержащихся в различных продуктах. Это важно, когда речь идет о поддержке иммунной системы, а также о сохранении здоровья глаз и кожи. Большинство людей могут получать весь необходимый им витамин Е с пищей, хотя это не всегда так.16-летний подросток шесть лет жил с изнурительными симптомами.Атаксия — это название группы расстройств, влияющих на координацию, равновесие и речь.После этой первоначальной оценки ему поставили диагноз атаксия Фридрейха - наследственная форма атаксии. Дальнейшее обследование показало, что он также страдал тремором и дисдиадохокинезией — неспособностью выполнять быстрые чередующиеся мышечные движения.Тестирование показало, что у него дефицит витамина Е. Его уровень витамина Е составлял 3,9 миллиграмма на децилитр (мг/дл) — ниже «нормального» уровня от 6 до 10 мг/дл.Пациент начал лечение высокими дозами витамина Е в виде добавок D-альфа-токоферола.После нескольких недель приема витамина Е его функциональный уровень значительно улучшился.Ранее МедикФорум писал об аллергии на холод.

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