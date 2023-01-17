Аллергия на холод может быть симптомом опасных болезней

«Так могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания – волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия. Часть вирусных (например, вирусные гепатиты А, В и С), бактериальных, паразитарных заболеваний тоже могут давать такие симптомы», - объяснила Асель Нуртазина «Газете.Ru».

При холодовой аллергии организм обладает повышенной чувствительностью к действию низких теператур – как результат, возникают отеки, кожные высыпания (крапивница). Такие симптомы могут появиться как в условиях холода, так и вследствие контакта с чем-то холодным. Медик рассказала в интервью, что аллергия на холод может быть симптомом ряда болезней, включая опасные.Эксперт добавила, что холодовая аллергия, не связанная с каким-либо заболеванием, проявляется отеком и крапивницей только когда организм подвергается воздействию холода. Стоит сменить условия (например, перейти в тепло), и они проходят. В случае болезни помимо аллергических проявлений будут проявляться и другие симптомы, независимо от холода или тепла.Нуртазина подчеркнула, что при возникновении холодовой аллергии правильнее всего будет обратиться к врачу и рассказать о произошедшем изменении с организмом. В редких случаях такая аллергия может вызывать опасные для жизни состояния – например, удушье из-за отека слизистых ротоглотки. Произойти это может при употреблении холодной воды или мороженого – порог восприимчивости к холоду зависит от индивидуальных особенностей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной постоянно холодных рук и ног могут быть опасные патологии

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