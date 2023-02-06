Врач назвал опасные для жизни последствия гнойных пробок в миндалинах

«В результате выдавливания происходит размозжение тканей, что отражается в дальнейшем на жизненно важных органах. Возбудителей гнойных воспалений является стрептококк. Он устремляется в кровоток и поражает сердце, почки и суставы. Эти органы зависят от миндалин», - рассказал медик NEWS.ru..

Пробки в миндалинах, возникающие при воспалительном процессе в горле, могут быть опасными для жизни из-за вызываемых ими последствий. Особенно опасно заниматься самолечением этих гнойных образований, их выдавливанием, – предупредил в интервью отоларинголог Зайцев.Зайцев добавил, что провоцирующая ангину стрептококковая инфекция стремится атаковать соединительную ткань. Из гнойных пробок в миндалинах она способна распространяться на другие ткани – в частности, на ткани сердца, почек, суставов. Последствием такого распространения могут стать воспалительные заболевания в виде миокардита, эндокардита, ревматоидного артрита, гломерулонефрит.По слова отоларинголога, к лечению миндальных пробок нужно относиться серьезно, заниматься этим должен исключительно медработник.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потрескавшиеся губы могут быть симптомом внутреннего воспаления

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