Потрескавшиеся губы могут быть симптомом внутреннего воспаления

«Потрескавшиеся губы могут быть связаны с различными основными заболеваниями, включая заболевания щитовидной железы, дефицит витаминов и воспалительные заболевания кишечника».

Потрескавшиеся губы – распространенная проблема в холодную, сухую и ветреную погоду. Дерматологи из больницы Mount Sinai в Нью-Йорке констатировали, что чаще всего ее причинами становятся не угрожающие жизни факторы. Обычно это вызывается воздействием окружающей среды, облизыванием губ, воздействием острой пищи, перенесенными ОРВИ или приемом лекарств, например, для снижения уровня холестерина. Аллергический или раздражающий контакт – еще одна распространенная причина. Словом, трещинки на коже губ возникают главным образом в связи с ее повышенной сухостью и факторами, вызывающими ее.Но также потрескавшиеся губы могут быть симптомом чего-то более серьезного – например, внутреннего воспаления.Конкретно, сухость кожи губ и ее повреждения могут объясняться недостаточной активностью щитовидной железы (гипотиреозом), дефицитом витамина B, слишком низким уровнем цинка или железа, либо болезнью Крона, поражающей желудочно-кишечный тракт.Ангулярный хейлит (воспаление в уголках рта) – еще один возможный триггер микротрещин на губах. Обычно его обострение бывает обусловлено холодной погодой или грибковой инфекцией.Актинический хейлит – термин, которым обозначают хронически потрескавшиеся губы в результате солнечного повреждения. Это предраковое состояние как правило поражает нижнюю губу. Если состояние потрескавшихся губ не улучшается со временем, нужно обязательно посетить дерматолога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие привычки разрушительно действуют на поджелудочную железу.

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