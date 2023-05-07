Грибы шиитаке обладают противораковыми свойствами - нутрициолог Строков

«Грибы используются в Японии и Китае для лечения заболеваний легких. Иногда их назначают вместе с лечением рака. Исследования направлены на то, могут ли грибы помочь иммунной системе.Считается, что некоторые химические соединения в грибах могут укреплять иммунную систему. Если они это сделают, исследователи задаются вопросом, может ли это помочь в борьбе с раковыми клетками», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Грибы шиитаке родом из Восточной Азии. Их выращивают во всем мире из-за их предполагаемой пользы для здоровья. В некоторых культурах они ценятся как противораковые средства . Свежие и сушеные формы грибов обычно используются в восточноазиатской кухне».

Хорошо известно, что определенные продукты могут быть как полезными, так и вредными для нашего здоровья, а некоторые диеты даже считаются защищающими от рака.Грибы считаются одним из продуктов, которые могут способствовать более здоровому образу жизни, поскольку известно, что они полны питательных веществ, таких как витамин B, антиоксиданты и калий.Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут помочь защитить от рака или улучшить результаты лечения больных раком.Одним из таких грибов является гриб шиитаке, который в последние годы стал более популярным, особенно в качестве растительной альтернативы мясу.Интерес к потенциальным противораковым свойствам грибов шиитаке заключается в их экстрактах. Экстракт, полученный из грибов шиитаке, называется лентинан, который представляет собой бета-глюкан — тип сложного соединения сахара.Бета-глюкан может стимулировать иммунную систему. Он может сделать это, заставив определенные клетки и белки в организме атаковать раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что он замедляет рост некоторых раковых клеток. Лентинан действует на иммунную систему. Это также улучшило качество жизни больных раком легких.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

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