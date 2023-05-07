Грибы шиитаке обладают противораковыми свойствами - нутрициолог Строков
В лабораторных тестах было показано, что экстракт из гриба «замедляет» рост некоторых раковых клеток.
Хорошо известно, что определенные продукты могут быть как полезными, так и вредными для нашего здоровья, а некоторые диеты даже считаются защищающими от рака.
Грибы считаются одним из продуктов, которые могут способствовать более здоровому образу жизни, поскольку известно, что они полны питательных веществ, таких как витамин B, антиоксиданты и калий.
Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут помочь защитить от рака или улучшить результаты лечения больных раком.
«Грибы используются в Японии и Китае для лечения заболеваний легких. Иногда их назначают вместе с лечением рака. Исследования направлены на то, могут ли грибы помочь иммунной системе.Считается, что некоторые химические соединения в грибах могут укреплять иммунную систему. Если они это сделают, исследователи задаются вопросом, может ли это помочь в борьбе с раковыми клетками», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Одним из таких грибов является гриб шиитаке, который в последние годы стал более популярным, особенно в качестве растительной альтернативы мясу.
«Грибы шиитаке родом из Восточной Азии. Их выращивают во всем мире из-за их предполагаемой пользы для здоровья. В некоторых культурах они ценятся как противораковые средства . Свежие и сушеные формы грибов обычно используются в восточноазиатской кухне».
Интерес к потенциальным противораковым свойствам грибов шиитаке заключается в их экстрактах. Экстракт, полученный из грибов шиитаке, называется лентинан, который представляет собой бета-глюкан — тип сложного соединения сахара.
Бета-глюкан может стимулировать иммунную систему. Он может сделать это, заставив определенные клетки и белки в организме атаковать раковые клетки. Лабораторные исследования показывают, что он замедляет рост некоторых раковых клеток. Лентинан действует на иммунную систему. Это также улучшило качество жизни больных раком легких.
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