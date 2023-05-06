Врач Алендеев: зефир относится к полезным видам сладкого

«Зефир относится к тем полезным сладостям, которые улучшают работу мозга», - отмети врач Алендеев.

«пастила способна улучшить пищеварение, налаживает работу сердца и печени».

По словам врача Сергея Алендеева, любители сладкого могут позволить себе употреблять его умеренные дозы, если у них отсутствуют специфические диагнозы – к примеру, они не болеют диабетом. Также медик назвал полезные виды сластей.Натуральный зефир содержит пектин – вид клетчатки, способствующий уменьшению уровня холестерина, активизирующий выведение токсинов. Вдобавок это источник таких полезных микроэлементов как фосфор и кальций.Она обеспечивает организм витаминами, магнием, железом и тем же пектином. Как и в случае с зефиром, полезной считается прежде всего натуральная пастила на яблочной основе. По словам медика,Эксперт проинформировал, что в подсолнечной или арахисовой халве присутствуют важные для функций памяти, зрения и сердца витамины – витамин А, витамин В, витамин Е. Содержит халва и масла, которые способствуют моложавости кожи, сообщил Сергей Алендеев «Царьграду».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что молоко можно использовать как средство от бессонницы.

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