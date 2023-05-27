Кардиолог Варфоломеев назвал ключевых 5 признаков сердечного приступа

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Кардиолог Варфоломеев назвал ключевых 5 признаков сердечного приступа


Ежегодно миллионы людей переносят сердечный приступ. Каждый третий заканчивается смертью — ведь помощь часто приходит слишком поздно. Тело иногда посылает сигналы за несколько дней или недель вперед.


Сердечный приступ часто застает пациентов врасплох. Поэтому ученые годами исследуют, какие факторы приводят к сердечному приступу, чтобы врачи и пациенты могли своевременно принять соответствующие меры и предотвратить их. Крупное исследование показывает, что размер тела может играть важную роль.

Исследователи опросили более 800 человек, переживших сердечный приступ, их семьи и врачей. 

"Было выявлено пять жалоб, которые особенно часто возникали у пациентов до сердечного приступа", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Чаще всего упоминали:
  • Боль в груди
  • Затрудненное дыхание
  • Учащенное сердцебиение
  • Внезапное понижение артериального давления и потеря сознания
  • Другие симптомы, такие как тошнота, боль в животе или спине
Эти признаки не обязательно должны быть предвестниками сердечного приступа. Тем не менее, каждый, кто замечает их у себя или у других, должен обратиться к врачу и уточнить симптомы.



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