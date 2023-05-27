Кардиолог Варфоломеев назвал ключевых 5 признаков сердечного приступа
Ежегодно миллионы людей переносят сердечный приступ. Каждый третий заканчивается смертью — ведь помощь часто приходит слишком поздно. Тело иногда посылает сигналы за несколько дней или недель вперед.
Сердечный приступ часто застает пациентов врасплох. Поэтому ученые годами исследуют, какие факторы приводят к сердечному приступу, чтобы врачи и пациенты могли своевременно принять соответствующие меры и предотвратить их. Крупное исследование показывает, что размер тела может играть важную роль.
Исследователи опросили более 800 человек, переживших сердечный приступ, их семьи и врачей.
"Было выявлено пять жалоб, которые особенно часто возникали у пациентов до сердечного приступа", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Чаще всего упоминали:
- Боль в груди
- Затрудненное дыхание
- Учащенное сердцебиение
- Внезапное понижение артериального давления и потеря сознания
- Другие симптомы, такие как тошнота, боль в животе или спине
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