Кардиолог Варфоломеев назвал ключевых 5 признаков сердечного приступа

"Было выявлено пять жалоб, которые особенно часто возникали у пациентов до сердечного приступа", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Боль в груди

Затрудненное дыхание

Учащенное сердцебиение

Внезапное понижение артериального давления и потеря сознания

Другие симптомы, такие как тошнота, боль в животе или спине

Сердечный приступ часто застает пациентов врасплох. Поэтому ученые годами исследуют, какие факторы приводят к сердечному приступу, чтобы врачи и пациенты могли своевременно принять соответствующие меры и предотвратить их. Крупное исследование показывает, что размер тела может играть важную роль.Исследователи опросили более 800 человек, переживших сердечный приступ, их семьи и врачей.Эти признаки не обязательно должны быть предвестниками сердечного приступа. Тем не менее, каждый, кто замечает их у себя или у других, должен обратиться к врачу и уточнить симптомы.Ранее МедикФорум писал об опасности синдрома ночной еды.

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