Терапевт Губанова: людям с болезнями сердца лучше избегать авиаперелетов

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самолет

Терапевт Ирина Губанова рассказала о категориях пациентов, которым лучше воздерживаться от авиаперелетов.

Терапевт Губанова сообщила в интервью, что болезни сердца часто бывают противопоказанием для авиаперелетов. В частности, если у человека имеется декомпенсированная сердечная недостаточность (включая такие застойные явления, как отеки и одышка), ему лучше избегать путешествий на самолетах.

Врач напомнила, что во время полета на самолете организм подвергается действию перепадов давления, ухудшающего кровоток и доступ кислорода в ткани, содействующего росту внутричерепного давления.  На ослабленной, хронически нездоровой сердечно-сосудистой системе это может сказаться не лучшим образом, спровоцировать появление признаков обострения.

Помимо проблем с сердцем, врач Губанова назвала другие патологии, чьи негативные симптомы могут обостряться из-за названных выше процессов во время авиаперелета.
  • Острые инфекционные заболевания.
  • Неконтролируемая бронхиальная астма.
  • Поливалентная аллергия или аллергия с частыми обострениями.
  • Синусит.
  • Отит.
  • Тяжелый сахарный диабет.
«Перепады давления также влияют и на внутрибрюшное давление, поэтому людям с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения и беременным пациенткам надо быть осторожными», - добавила терапевт Губанова, беседуя с «Газетой.Ru».

Дополнительно медик сообщила, что авиаперелеты часто бывают сопряжены с дополнительным волнением, выбросом большого количества стрессовых гормонов – это может вести к повышению артериального давления, усиливать психо-эмоциональную нестабильность, провоцировать тревогу, панику.

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Другой минус авиаперелетов – длительное сидение. Оно отрицательно сказывается на людях с болезнями суставов и позвоночника, а также с проблемами вен – варикозом, тромбофлебитом.

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«По данным ВОЗ, риск отрыва тромба и закупорки сосудов при перелетах свыше 4-х часов увеличивается в два раза», -предупредила терапевт.

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Ирина Губанова
Ирина Губанова
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Теги : авиаперелеты, опасность для здоровья, Ирина Губанова