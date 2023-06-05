Терапевт Губанова: людям с болезнями сердца лучше избегать авиаперелетов

Острые инфекционные заболевания.

Неконтролируемая бронхиальная астма.

Поливалентная аллергия или аллергия с частыми обострениями.

Синусит.

Отит.

Тяжелый сахарный диабет.

«Перепады давления также влияют и на внутрибрюшное давление, поэтому людям с желудочно-кишечными заболеваниями в период обострения и беременным пациенткам надо быть осторожными», - добавила терапевт Губанова, беседуя с «Газетой.Ru».

«По данным ВОЗ, риск отрыва тромба и закупорки сосудов при перелетах свыше 4-х часов увеличивается в два раза», -предупредила терапевт.

Терапевт Губанова сообщила в интервью, что болезни сердца часто бывают противопоказанием для авиаперелетов. В частности, если у человека имеется декомпенсированная сердечная недостаточность (включая такие застойные явления, как отеки и одышка), ему лучше избегать путешествий на самолетах.Врач напомнила, что во время полета на самолете организм подвергается действию перепадов давления, ухудшающего кровоток и доступ кислорода в ткани, содействующего росту внутричерепного давления. На ослабленной, хронически нездоровой сердечно-сосудистой системе это может сказаться не лучшим образом, спровоцировать появление признаков обострения.Помимо проблем с сердцем, врач Губанова назвала другие патологии, чьи негативные симптомы могут обостряться из-за названных выше процессов во время авиаперелета.Дополнительно медик сообщила, что авиаперелеты часто бывают сопряжены с дополнительным волнением, выбросом большого количества стрессовых гормонов – это может вести к повышению артериального давления, усиливать психо-эмоциональную нестабильность, провоцировать тревогу, панику.Другой минус авиаперелетов – длительное сидение. Оно отрицательно сказывается на людях с болезнями суставов и позвоночника, а также с проблемами вен – варикозом, тромбофлебитом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные продукты снижают риск появления тромбов.

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