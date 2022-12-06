Врач Горенков: летать на самолете опасно при некоторых заболеваниях

«Длительное сидение в самолете пережимает вены и неблагоприятно сказывается на состоянии человека, это может приводить даже к тромбообразованию. Пациентам с варикозом перед вылетом рекомендуется принимать препараты, которые препятствуют образованию тромбов», – сказал специалист, беседуя с радио Sputnik.

Врач Горенков сообщил в интервью, что во время авиаперелетов человеческий организм испытывает стресс, подвергается воздействию перепадов давления, а также вынужден долго пребывать в сидячем положении. Все это может негативно сказаться на самочувствии или поспособствовать потенциально опасным изменениям при имеющихся хронических патологиях.Среди заболеваний, при которых небезопасно летать на самолете, Горенков выделил варикозное расширение вен (варикоз). Тем, у кого имеется данная проблема, медик посоветовал особенно внимательно контролировать свое состояние.Еще одно заболевание, с которым рискованно летать, – аденома предстательной железы. Долгое сидение во время полета нарушает кровоток, что вредно при этом недуге. По словам Горенкова, мужчинам с аденомой простаты нужно ограничивать количество потребляемой жидкости – перед полетом и во время него.Также врач указал на другие нарушения, с которыми рискованно летать, – это сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, слуха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какими инфекциями можно заразиться при доставке посылок курьерами.

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