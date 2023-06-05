Доктор Патель: чеснок и шоколад снижают риск появления тромбов

«Образование тромбов может привести к опасным для жизни осложнениям. Поэтому крайне важно свести к минимуму риск их возникновения. Для снижения риска образования этих сгустков в крови следует включить в рацион ягоды, чеснок, куркуму, жирную рыбу и темный шоколад», - цитирует доктора Сунни Патель издание Daily Express.

Образование сгустков крови (тромбов) является процессом, риск которого очень часто возрастает с возрастом. Такие тромбы возникают на поврежденных участках сосудистой стенки. Их самая большая угроза заключается в том, что тромб может оторваться от места крепления, попасть в кровоток и вместе с ним проникнуть в артерии жизненно важных органов: легких, мозга, сердца. Если тромб закупоривает собой сосуд возникает эмболия, чреватая для человека опасными последствиями, включая инсульт и летальный исход.По словам врача Сунни Патель, для профилактики тромбоза важно следить за своим рационом. Нет такого продукта, потребление которого давало гарантию, что тромбов не будет. Но совокупное действие некоторых продуктов может укреплять здоровье кровеносной системы, что снижает риск тромбоза. В частности, этому способствуют содержащиеся в них антиоксиданты, эффективно борющиеся с воспалением.Медик уточнил, что в(прежде всего в чернике, клубнике, малине, ежевике) содержится много веществ. антоцианов, обладающих свойством предотвращать формирование кровяных сгустков.Что касается, этот продукт обладает антикоагулянтным действием. Врач считает полезным для снижения риска появления тромбов периодически употреблять один-два измельченных зубчика свежего чеснока.В свою очередь, под вилянием куркумина, ключевого действующего вещества, происходит улучшение кровотока. Также куркума мешает агрегации (слипанию) тромбоцитов.Помимо этого, риск появления тромбов снижают продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами омега-3, – в первую очередь, морская. Другой продукт, шоколад (точнее,, не менее 70% какао), содержит флавоноиды, препятствующие свертываемости крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши вредно есть на завтрак.

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