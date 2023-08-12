Дерматолог Айсина: солнечный ожог нельзя смазывать вазелином или маслом

«если вы находитесь на пляже или в другом открытом месте и понимаете, что ваша кожа покраснела, вы должны немедленно уйти в тень, туда, где нет солнечного света».

«При ожогах категорически противопоказаны вазелин и масляные, жирные средства – они создают на коже тонкую жировую пленку, которая задерживает тепло внутри», - объяснила специалистка.

Первым средством для лечения солнечных ожогов являются компрессы из ледяной воды – их рекомендуется оставлять на коже на 20 минут по мере необходимости.

Когда ожог утихнет (обычно это занимает 1-2 дня), можно приступать к интенсивному увлажнению кожи. Раньше этого делать не следует, поскольку возникает риск, что тепло попадет внутрь кожи, вызовет еще большее воспаление и боль.

Если ощущается сильная боль, можно принять обезболивающее.

Следует пить много воды, так как гидратация помогает коже восстановиться.

«Обратитесь к врачу, если появились волдыри от солнечных ожогов или ощущается очень сильная боль, либо появляются симптомы лихорадки, жар, озноб, головокружение или спутанность сознания», - резюмировала дерматолог.

Дерматолог Дамира Айсина рассказала в беседе с «МедикФорум», что люди часто не осознают факт полученного ожога, пока не вернутся домой. Но ожог начинается гораздо раньше, иВ том случае, когда кожа становится обожженной, нужно сразу же приступать к ее охлаждению. Сказав об этом, дерматолог подчеркнула, что нужно быть очень осторожными с теми средствами, которые используются для успокоения ожога. Айсина уточнила, что солнечный ожог нельзя смазывать вазелином или маслом.Кроме того, нельзя использовать кремы местного применения, содержащие ингредиенты, оканчивающиеся на -каин (например, бензокаин, лидокаин). Они могут вызывать аллергические реакции, усугубляющие воспаление, добавила дерматолог.Также не подходят для заживления обожженной кожи кремы или лосьоны, содержащие спирт и отдушки: их использование сушит кожу и препятствует ее заживлению.Что может помочь при солнечном ожоге кожи?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам узнается внутреннее кровотечение, возникающее при приеме препаратов антикоагулянтов.

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