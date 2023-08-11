Врач Панова назвала признаки внутреннего кровотечения при приеме антикоагулянтов

«Будучи препаратами для разжижения крови, эти средства имеют побочные эффекты, иногда с опасными последствиями. Одним из них является кровотечение, особенно в желудочно-кишечном тракте», - заявила врач-кардиолог.

Сильное или постоянное кровотечение из носа, десен.

Большие синяки.

Красноватый оттенок мочи.

Следы крови в стуле, делающие его темно-красным или почти черным, смолистым.

Следы крови в рвотных массах.

Внезапная сильная головная боль, головокружение.

Нарушение зрения.

Паралич или онемение части тела.

Потеря способности адекватно реагировать.

Судороги.

Препараты для разжижения крови – антикоагулянты – принимает огромное число людей. Их использование назначается в лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевая задача этих средств заключается в предотвращении образования тромбов, которые могут вызывать такие смертельно опасные состояния как сердечный приступ, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. В некоторых случаях врачи рекомендуют длительное лечение антикоагулянтами – пациенты могут принимать их месяцами или в течение многих лет. Напомнив об этом в беседе с «МедикФорум», кардиолог Анна Панова отметила, что при приеме антикоагулянтов может возникать внутреннее кровотечение.По словам Анны Пановой, симптомы внутреннего кровотечения могут различаться в зависимости от того, где именно в организме оно происходит. Медик назвала тревожные признаки, возникающие при приеме антикоагулянтов и требующие оперативного обращения к врачу.В очень редких случаях, добавила кардиолог, при приеме антикоагулянтов может произойти кровоизлияние в мозг. Врач подчеркнула, что эта ситуация не терпит промедлений – нужно срочно вызывать скорую помощь, если возникают следующие признаки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии может указывать носовое кровотечение у взрослых людей.

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