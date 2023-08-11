Врач Панова назвала признаки внутреннего кровотечения при приеме антикоагулянтов
Кардиолог Анна Панова рассказала о риске внутреннего кровотечения, возможного при приеме препаратов антикоагулянтов.
Препараты для разжижения крови – антикоагулянты – принимает огромное число людей. Их использование назначается в лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевая задача этих средств заключается в предотвращении образования тромбов, которые могут вызывать такие смертельно опасные состояния как сердечный приступ, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. В некоторых случаях врачи рекомендуют длительное лечение антикоагулянтами – пациенты могут принимать их месяцами или в течение многих лет. Напомнив об этом в беседе с «МедикФорум», кардиолог Анна Панова отметила, что при приеме антикоагулянтов может возникать внутреннее кровотечение.
«Будучи препаратами для разжижения крови, эти средства имеют побочные эффекты, иногда с опасными последствиями. Одним из них является кровотечение, особенно в желудочно-кишечном тракте», - заявила врач-кардиолог.
По словам Анны Пановой, симптомы внутреннего кровотечения могут различаться в зависимости от того, где именно в организме оно происходит. Медик назвала тревожные признаки, возникающие при приеме антикоагулянтов и требующие оперативного обращения к врачу.
- Сильное или постоянное кровотечение из носа, десен.
- Большие синяки.
- Красноватый оттенок мочи.
- Следы крови в стуле, делающие его темно-красным или почти черным, смолистым.
- Следы крови в рвотных массах.
- Внезапная сильная головная боль, головокружение.
- Нарушение зрения.
- Паралич или онемение части тела.
- Потеря способности адекватно реагировать.
- Судороги.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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