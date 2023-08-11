Врач Панова назвала признаки внутреннего кровотечения при приеме антикоагулянтов

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прием лекарства

Кардиолог Анна Панова рассказала о риске внутреннего кровотечения, возможного при приеме препаратов антикоагулянтов.

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Препараты для разжижения крови – антикоагулянты – принимает огромное число людей. Их использование назначается в лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевая задача этих средств заключается в предотвращении образования тромбов, которые могут вызывать такие смертельно опасные состояния как сердечный приступ, инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. В некоторых случаях врачи рекомендуют длительное лечение антикоагулянтами – пациенты могут принимать их месяцами или в течение многих лет. Напомнив об этом в беседе с «МедикФорум», кардиолог Анна Панова отметила, что при приеме антикоагулянтов может возникать внутреннее кровотечение.

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«Будучи препаратами для разжижения крови, эти средства имеют побочные эффекты, иногда с опасными последствиями. Одним из них является кровотечение, особенно в желудочно-кишечном тракте», - заявила врач-кардиолог.

По словам Анны Пановой, симптомы внутреннего кровотечения могут различаться в зависимости от того, где именно в организме оно происходит. Медик назвала тревожные признаки, возникающие при приеме антикоагулянтов и требующие оперативного обращения к врачу.
  • Сильное или постоянное кровотечение из носа, десен.
  • Большие синяки.
  • Красноватый оттенок мочи.
  • Следы крови в стуле, делающие его темно-красным или почти черным, смолистым.
  • Следы крови в рвотных массах.
В очень редких случаях, добавила кардиолог, при приеме антикоагулянтов может произойти кровоизлияние в мозг. Врач подчеркнула, что эта ситуация не терпит промедлений – нужно срочно вызывать скорую помощь, если возникают следующие признаки.
  • Внезапная сильная головная боль, головокружение.
  • Нарушение зрения.
  • Паралич или онемение части тела.
  • Потеря способности адекватно реагировать.
  • Судороги.
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Теги : разжижение крови, кровотечения, Анна Панова
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