Дерматолог Айсина объяснила опасность сна с мокрыми волосами

«Влажная среда благоприятна для микробов, в том числе бактерий и дрожжей». Вы можете не только проснуться с зудом, но и почувствовать затхлый запах».

Дерматолог Айсина объяснила в беседе с «МедикФорум», в чем заключается опасность сна с мокрыми волосами. По словам специалистки, часто ложиться спать с вллажными волосами не следует, поскольку ткань удерживает влагу на коже головы, не позволяя ей полноценно испариться и высохнуть. На следующее утро даже можно проснуться с немного влажными волосами.Дерматолог предупредила, что такое длительное воздействие влаги на кожу головы может привести к ее раздражению, повлиять на возникновение неприятного запаха..Кроме того, избыточная влажность может нарушить естественный баланс кожи головы и спровоцировать появление перхоти. Если наволочки меняются не слишком часто, на них с головы оседает много жира, бактерий, грибков, и в сочетании с мокрыми волосами все это способно привести к шелушению и более серьезным проблемам с кожей головы.Вдобавок влажные волосы более чувствительны к травмам, реагируя на них ломкостью. Трение о подушку во время сна делает их более склонными к повреждениям, секущимся кончикам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие серьезные проблемы со здоровьем могут указывать отеки ног.

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