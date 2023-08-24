Врач Чернышова объяснила, почему опасно смешивать с алкоголем антибиотики и кофеин

«Это ухудшит действие антибиотика, замедлит лечение и в ряде случаев может привести к развитию каких-то аллергических реакций, то есть усилению побочных действий лекарств, скажем так», - поделилась Надежда Чернышова с порталом Pravda.ru.

«Многие препараты плохо сочетаются с алкоголем, нужно всегда внимательно читать инструкцию к лекарству».

«Алкоголь – это нейротропный яд, который негативно влияет на нервную систему. В сочетании с кофеином негативный эффект только возрастет», - резюмировала эксперт.

Врач Чернышова объяснила в интервью, почему опасно смешивать с алкоголем антибиотики и кофеин.По словам Чернышовой, медициной не был установлен категорический запрет на их смешивание. Но потенциально, у человека, который принимает антибиотики и употребляет алкоголь, могут возникать проблемы, связанные с более тяжелыми побочными эффектами этих препаратов. Кроме того, при их смешивании медикаменты могут не давать нужного эффекта.Она уточнила, что при назначении антибиотиков правильнее всего обсудить с лечащим специалистом возможность их совмещения с алкогольными напитками. Также врач напомнила:Следует помнить, что при употреблении лекарств и спиртных напитков токсикологическая нагрузка на печень возрастает сразу очень существенно, что неблагоприятно действует на орган.Чернышова отметила, что оба этих вещества воздействуют на нервную систему, и при их потреблении (особенно в большом количестве) она испытывает колоссальную перегрузку. Это, в свою очередь, чревато возникновением психических нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать сильная тяга к мучному.

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