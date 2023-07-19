Терапевт Чернышова предупредила о схожести болезни сердца с усталостью

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усталость

Терапевт Надежда Чернышова: симптоматика болезни сердца может создавать картину выгорания, переутомления.

Врач Чернышова предупредила в интервью о схожести болезни сердца с усталостью. Медик проинформировала, что при развитии сердечной патологии могут появляться ощущения, которые часто списываются на переработки и рутинный стресс.

«Проблемы с сердцем проявляются нетипичными симптомами, такими как одышка, возникающая при минимальной нагрузке, слабость и быстрая утомляемость, отеки лодыжек ног к вечеру», - поделилась терапевт с «Вечерней Москвой».

Надежда Чернышова посоветовала никогда не игнорировать дискомфортные ощущения, возникающие в груди. Врач отметила, что

«давящая боль в некоторых случаях сигнализирует об ишемической болезни сердца».

Подобное ощущение, по словам эксперта, могут возникать у людей незадолго до инфаркта. Что касается повышенной слабости и быстро возникающей усталости, они могут свидетельствовать об имеющейся сердечной недостаточности, уточнила терапевт.

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В некоторых случаях болезни сердца вообще никак не проявляет себя, и инфаркт может случиться у совершенно здорового на первый взгляд человека.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
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Теги : болезни сердца, Надежда Чернышова, усталость
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