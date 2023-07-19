Терапевт Чернышова предупредила о схожести болезни сердца с усталостью

«Проблемы с сердцем проявляются нетипичными симптомами, такими как одышка, возникающая при минимальной нагрузке, слабость и быстрая утомляемость, отеки лодыжек ног к вечеру», - поделилась терапевт с «Вечерней Москвой».

«давящая боль в некоторых случаях сигнализирует об ишемической болезни сердца».

Врач Чернышова предупредила в интервью о схожести болезни сердца с усталостью. Медик проинформировала, что при развитии сердечной патологии могут появляться ощущения, которые часто списываются на переработки и рутинный стресс.Надежда Чернышова посоветовала никогда не игнорировать дискомфортные ощущения, возникающие в груди. Врач отметила, чтоПодобное ощущение, по словам эксперта, могут возникать у людей незадолго до инфаркта. Что касается повышенной слабости и быстро возникающей усталости, они могут свидетельствовать об имеющейся сердечной недостаточности, уточнила терапевт.В некоторых случаях болезни сердца вообще никак не проявляет себя, и инфаркт может случиться у совершенно здорового на первый взгляд человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что зуд в подмышках может оказаться признаком рака.

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