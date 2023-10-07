Уролог Сурков: пиво может быть полезным для вывода камней из мочеточников
Уролог Павел Сурков: употребление пива может стать одним из способов вывести камни из мочеточников.
Уролог Сурков сообщил, что пиво в больших количествах может быть полезным для вывода камней из мочеточников благодаря своему мочегонному эффекту. По слова врача, прием пива может действовать как альтернатива постановке стента.
«Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна – и вперед», - поделился Сурков с «Говорит Москва».
Врач добавил, что выводу камней из органов мочевыделительной системы способствует и поедание арбузов. Он подчеркнул: в тех случаях, когда возникают симптомы мочекаменной болезни, не нужно прибегать к самолечению – следует обращаться к врачу, не затягивая с этим.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что алкоголь может оказаться смертельно опасным напитком в пожилом возрасте.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Павел Сурков
Здоровье
хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы
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