Уролог Сурков: пиво может быть полезным для вывода камней из мочеточников

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бутылки из-под пива

Уролог Павел Сурков: употребление пива может стать одним из способов вывести камни из мочеточников.

Уролог Сурков сообщил, что пиво в больших количествах может быть полезным для вывода камней из мочеточников благодаря своему мочегонному эффекту. По слова врача, прием пива может действовать как альтернатива постановке стента.

«Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна – и вперед», - поделился Сурков с «Говорит Москва».

Врач добавил, что выводу камней из органов мочевыделительной системы способствует и поедание арбузов. Он подчеркнул: в тех случаях, когда возникают симптомы мочекаменной болезни, не нужно прибегать к самолечению – следует обращаться к врачу, не затягивая с этим.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что алкоголь может оказаться смертельно опасным напитком в пожилом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Павел Сурков
Павел Сурков
Здоровье
хирург-уролог городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы
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Теги : польза пива, мочекаменная болезнь, Павел Сурков