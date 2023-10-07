Уролог Сурков: пиво может быть полезным для вывода камней из мочеточников

«Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна – и вперед», - поделился Сурков с «Говорит Москва».

Уролог Сурков сообщил, что пиво в больших количествах может быть полезным для вывода камней из мочеточников благодаря своему мочегонному эффекту. По слова врача, прием пива может действовать как альтернатива постановке стента.Врач добавил, что выводу камней из органов мочевыделительной системы способствует и поедание арбузов. Он подчеркнул: в тех случаях, когда возникают симптомы мочекаменной болезни, не нужно прибегать к самолечению – следует обращаться к врачу, не затягивая с этим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что алкоголь может оказаться смертельно опасным напитком в пожилом возрасте.

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